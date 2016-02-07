Китайский Новый год в Беларуси: пельмени на столе, красные одежда, украшения и конверты

Новости Беларуси. В Минске как и во всем мире встречают китайский Новый год. Его еще называют «Праздником весны». Это одна из самых древних и важных дат восточного календаря. Каждый год ассоциируется с определенным животным-талисманом. 2016-й – с огненной обезьяной. Главное, что она сулит – семейное и материальное благополучие.

Один за одним под руководством шеф-повара Ли Мина на столе появляются кулинарные шедевры. На тарелке пейзажи с китайским бамбуком, даже оформлены блюда с национальным колоритом. Но, несмотря на традиционные особенности, есть одна общая черта белорусского и китайского Нового года – праздничный стол должен изобиловать угощениями.

Рыба на китайском столе всему голова. Маринованная рыбья голова – фирменное блюдо Ли Мина. Впрочем, готовить китайцы умеют даже рыбьи кости.

Ли Мин, шеф-повар китайского ресторана:

На столе обязательно должна быть рыба. Это связано с китайским языком. Обозначающий ее иероглиф переводится как «счастье», «достаток». А также нужно готовить мясо: свинину или говядину. Если ешь мясо в Новый год, будешь его есть весь год.

Неизменный символ китайского Нового года – пельмени. Считается, чем больше съешь, тем богаче будет год. Рекорд Ли Мина – 700 приготовленных пельменей в канун Нового года.

Ли Мин, шеф-повар китайского ресторана:

Два главных ингредиента – мясо и тесто. Оно должно быть очень тонко раскатано. Из белорусской муки получается хорошо. Без цзяоцзы не обходится ни одна семья в Новый год.

Вкусить китайских новогодних традиций сегодня пригласили и минчан. Мы сейчас лепим цзяоцзы – это китайская разновидность пельменей. Лепить их принято всей семьей прямо накануне Нового года, вечером. Считается, что это символизирует единство и приносит счастье. Процесс, казалось бы, простой, но на самом деле есть свои хитрости.

Кстати, китайский Новый год – настоящий красный день календаря. Встречать его полагается в одежде красного цвета. Считается, что он отгоняет злых духов и приносит удачу. И украшения красного цвета в доме тоже приветствуются.

Злой дух Нянь также боится огня и громкого шума. Когда-то его отпугивали бамбуковыми хлопушками. Сейчас – петардами и фейерверками.

Китайцы, живущие в Беларуси, пиротехнических шоу не устраивают, а вот украшают помещения согласно древним канонам.

Цуй Чанцзян, директор гостиницы:

Как правило, иероглифы на этих надписях повторяются. Например, здесь написано: приветствуем, радость, счастье!

С красными конвертами встречает съемочную группу СТВ Цуй Чанцзян. По традиции их дарят на удачу.

Цуй Чанцзян, директор гостиницы:

Мы заинтересованы в том, чтобы познакомить белорусский народ с нашими традициями. Уверен, что в новом году наша дружба будет только приумножаться.

В Китае Новый год (или «Приход весны») – самый главный и самый древний праздник. Его с размахом отмечают целый месяц и в мегаполисах, и в деревнях.

То, что Новый год в Китае настоящий домашний праздник, подтверждает уникальный феномен – самая массовая в мире миграция. Сотни миллионов людей спешат домой встретить праздник в семейном кругу, создавая грандиозные транспортные коллапсы. Так, на неделе на вокзале в Гуанчжоу застряли более 100 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Цуй Чанцзян, директор гостиницы:

Обычно все члены семьи собираются вместе и разделяют ужин, все вместе сидят за столом, кушают, пьют чай и смотрят новогоднюю программу. Китайский Новый год для нас важен тем, что он несет в себе смысл единения семьи.

Все больше минчан стремятся не только учить китайский, но и познакомиться с традициями Поднебесной. Постичь тайны китайского чаепития, мастерство создания китайской вытинанки или масок Китайской оперы – такие мастер-классы рождают новые традиции уже в белорусских семьях.

Студенты:

Нам показывали, как готовить традиционный китайский чай. И я хочу заварить так же и выпить его в честь Нового года.

Для нас китайский Новый год является тоже какой-то традицией, потому что нам интересен Китай, китайский народ.

Лю Цзицян, преподаватель республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета:

Мы хотим пригласить белорусских друзей к нам в гости вместе встретить Новый год.

Инь Дун, преподаватель республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета:

Обычно белорусские друзья приносят салат. Это уже не только китайский Новый год, а международный.