Защищены ли одинокие пенсионеры на селе от преступников – эксперимент СТВ

Новости Беларуси. В репортаже мы задались вопросом, почему на селе так остро стоит вопрос с преступностью. 40% в общем объеме всех правонарушений – кражи. Конечно, это не единственная беда провинции. Первопричина негативной статистики, считают правоохранители, алкоголь.

Владимир Павлович честно показывает журналистам, где у него хранятся деньги. Из этого ящика у пенсионера украли 18 миллионов белорусских рублей. Обворовали его два человека, которые представились сотрудниками газовой службы. Таких историй немало.

В основной своей массе жертвами преступлений на селе становятся пожилые одинокие люди. Обычно мошенники разыгрывают одни и те же сценарии. Сейчас мы его тоже попытаемся разыграть.

Съемочная группа СТВ представилась работниками социальной службы из райисполкома. Цель № 1 – попасть в дом. Это оказалось несложным.

Цель № 2 – уговорить хозяев показать деньги. Получится ли это сделать? Об этом чуть позже. Когда в дом заходит незнакомый человек – одна история. А когда на пороге появляется односельчанин – может быть другая.

Вот одно из громких преступлений на селе за последний год. В начале 2015 года на скамье подсудимых в Речице оказался 39-летний житель деревни Бизуев. Два убийства. Приговор – пожизненное заключение. Мужчина убил бабушку, которая отказалась одолжить на выпивку денег. Вторая жертва – собутыльник, с которым пил на протяжении месяца на украденные деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Гримоть, старший участковый инспектор Молодечненского РОВД:

Категории лиц, совершаемые преступления, это лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

Алкоголь – извечная проблема на селе. Выпьют и начинается. Для каждого участкового это головная боль. Поэтому работают правоохранители в первую очередь на профилактику и на предупреждение. На днях, например, Александр Александрович задержал нелегальных самогонщиков. Сегодня навещает женщину, у которой муж сильно пил и создавал невыносимую обстановку дома.

После составления четырех протоколов об административном нарушении домашнего тирана отправили на принудительное лечение.

Александр Гримоть, старший участковый инспектор Молодечненского РОВД:

Без контроля мы не оставим. После отбывания курса лечения дальше идет постоянное посещение семьи.

Участок Александра Гримоть – около пяти тысяч человек. За всеми не усмотришь. На помощь приходят местное население и сотрудники на работе. На этом предприятии, например, каждый рабочий день начинается с прохождения алкотеста. О нарушениях сообщают участковому, а нарушителя наказывают рублем, вплоть до увольнения.

Владимир Крапивка, фермер:

Опоздания – у нас такого нет. Если ты опоздал, то ты уже не работаешь.

Жесткий руководитель, настоящий хозяин и талантливый фермер. Так говорят про Владимира Крапивку. Урожаи у него всегда на зависть, а работники трудятся на славу. Причем, что 70-80% основной штат – люди со сложной судьбой, – говорит Крапивка. Кто-то злоупотреблял, кто-то находился в местах лишениях свободы. Но для фермера эти люди – лучшие кадры.

Владимир Крапивка, фермер:

Баба Маша не пьет совсем, Лена даже не нюхает. Людмила Сергеевна может залындить стакан, если захочет мужиков погонять.

Владимиру Крапивка не важно, из каких ты мест, какие у тебя привычки и какой у тебя трудовой стаж. Главное, чтобы работал на совесть. Тогда и зарплата будет, и горячий обед, и фрукты, и овощи с полей и садов.

Людмила Кукса:

Несмотря на эту тяжелую работу и труд, сюда едут многие. Потому что знают, что Крапивка есть Крапивка. Мы приедем, а он тут обогреет, накормит и работу даст.

Владимир Крапивка, фермер:

Когда человек занят, его на дуроту не тянет. И время нет попить горелку. Наши любят выпить, но кидают многие, дозу уменьшают. А он день на работе. Это сейчас до пяти, а летом – до шести. А иногда и задержат до семи. И пить некогда. А придешь пьяным утром – тебя на работу никто не возьмет.

Павел Пыж, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка профилактики Смолевичского РОВД:

За время моего пребывания в должности в этом сельсовете, ни один из рабочих, которые здесь постоянно работают, не попадал в поле зрения.

Владимир Крапивка не только дает работу, он еще и верит в людей и во все хорошее в них.

А вот финал нашего эксперимента. Мы предложили пожилой женщине пересчитать ее пенсию и доплатить ей. Еще бы пять минут, и она достала бы нам банковскую карточку и показала, где она хранит сбережения.

В каждый дом, где живет одинокий пожилой человек, участковый Александр Гримоть зашел, чтобы предупредить о мошенниках. Кстати, в доме Виктории Александровны мы провели такой же эксперимент и представились социальными работниками. Бабушка нас к себе не пустила.