Пообщаться с учёными, посидеть за рулём БЕЛАЗа – выставка «Моя Беларусь» работает до 23 февраля

Пообщаться с белорусскими учеными, познакомиться с научным потенциалом страны и провести время с пользой можно на выставке «Моя Беларусь», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Здесь широко представлены технологические достижения, охватывающие все сферы жизни: медицину, промышленность, спорт, сельское хозяйство, туризм, оборону и другие направления. Особый интерес вызывают интерактивные площадки: посетители могут перенестись на производство с помощью VR-очков, оценить свои силы за рулем крупнейшего самосвала или сделать необычные памятные снимки в специальной фотозоне.

С крестной мамой мы пришли на экскурсию, посмотреть трактор и фуру. Мне понравился больше всего трактор, виртуальная реальность и эта фура.

Влада Силич, специалист по продвижению продукции фармацевтической компании:

Мы представляем восемь компаний-производителей, которые выпускают лекарственные препараты и биологически активные добавки. Чаще всего для посетителей выставки интерес представляют витамины и витаминно-минеральные комплексы, а также лекарственные препараты для поддержания иммунной системы. Это самый актуальный сейчас вопрос.