Пообщаться с учёными, посидеть за рулём БЕЛАЗа – выставка «Моя Беларусь» работает до 23 февраля

Пообщаться с белорусскими учеными, познакомиться с научным потенциалом страны и провести время с пользой можно на выставке «Моя Беларусь», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Пообщаться с белорусскими учеными, познакомиться с научным потенциалом страны и провести время с пользой можно на выставке «Моя Беларусь», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Здесь широко представлены технологические достижения, охватывающие все сферы жизни: медицину, промышленность, спорт, сельское хозяйство, туризм, оборону и другие направления.
Особый интерес вызывают интерактивные площадки: посетители могут перенестись на производство с помощью VR-очков, оценить свои силы за рулем крупнейшего самосвала или сделать необычные памятные снимки в специальной фотозоне.
С крестной мамой мы пришли на экскурсию, посмотреть трактор и фуру. Мне понравился больше всего трактор, виртуальная реальность и эта фура.
Влада Силич, специалист по продвижению продукции фармацевтической компании:
Мы представляем восемь компаний-производителей, которые выпускают лекарственные препараты и биологически активные добавки. Чаще всего для посетителей выставки интерес представляют витамины и витаминно-минеральные комплексы, а также лекарственные препараты для поддержания иммунной системы. Это самый актуальный сейчас вопрос.
Выставка открыта для всех желающих бесплатно и будет работать до 23 февраля. Для удобства гостей «Минсктранс» организовал дополнительные автобусные маршруты от станций метро «Академия наук» и «Пушкинская».