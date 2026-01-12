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Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки

12 января 2026 07:22
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Личным примером: сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ленинского района столицы вместе с подучетными помогают центру технического творчества детей и молодежи в уборке снега, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки-2

Такие инициативы проходят периодически в выходные, чтобы предотвратить употребление алкоголя и повторные нарушения. Начинание поддержали те, кто посещает воспитательные мероприятия.

Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки-4

Дмитрий Колтун:
Я считаю, если каждый гражданин нашей страны любит свою страну, то помочь стране, когда сложилась сложная ситуация, это естественное и нормальное желание каждого человека. Помочь своему городу, своей стране, насколько можешь свою посильную лепту внести, – это хорошо. 

Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки-6

Уборка снега продолжается повсеместно. И 11 января только во дворах Минска были заняты более 1 500 работников жилищно-коммунального хозяйства.

Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки-8

Погода вот уже который день остается самой обсуждаемой темой. С последствиями снежного циклона белорусы в целом справились. Но это еще не все испытания, которые подготовила нынешняя зима. Синоптики предупредили о резком понижении температуры воздуха. Ночью с 11 на 12 января местами столбики термометров показали минус 23 градуса. Днем 12 января также прогнозируется сильный мороз.

Милиционеры Минска организовали акцию по уборке территорий детсадов от снега

# Погода в Беларуси # Милиция Беларуси # ЖКХ

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