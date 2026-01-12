Более 1500 работников ЖКХ были заняты в уборке дворов Минска за сутки

Личным примером: сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ленинского района столицы вместе с подучетными помогают центру технического творчества детей и молодежи в уборке снега, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Такие инициативы проходят периодически в выходные, чтобы предотвратить употребление алкоголя и повторные нарушения. Начинание поддержали те, кто посещает воспитательные мероприятия.

Дмитрий Колтун:

Я считаю, если каждый гражданин нашей страны любит свою страну, то помочь стране, когда сложилась сложная ситуация, это естественное и нормальное желание каждого человека. Помочь своему городу, своей стране, насколько можешь свою посильную лепту внести, – это хорошо.

Уборка снега продолжается повсеместно. И 11 января только во дворах Минска были заняты более 1 500 работников жилищно-коммунального хозяйства.