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В Вооруженных Силах Беларуси проходит комплексная проверка войск

15 января 2016 17:26
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси проходит комплексная проверка войск. Инспектируют готовность и способность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению. Также внимание уделяется тыловому обеспечению.

Отдельное внимание и тыловому обеспечению. В Минске, Минской и Гомельской областях проверят военную и специальную технику, которая находится на длительном хранении. Завершится комплекс контрольных мероприятий учением тактического уровня с выполнением боевых стрельб на полигонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Ткаченко, командир 740-й зенитной ракетной бригады:
Получено распоряжение на перевод одного из подразделений бригады в полную боевую готовность с доукомплектованием, отмобилизованием. Несмотря на погодные условия, выполняем задачи планово, срывов нет. Готовы выполнить задачу, которая поставлена министром обороны, командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

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