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Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке

31 августа 2023 16:46
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У Беларуси и России сформировано общее литературное пространство, которое важно сохранять и укреплять – заявил министр информации Владимир Перцов на 36-й Московской международной книжной ярмарке. Литературный форум проходит в эти дни. Он является крупнейшим и старейшим в Восточной Европе и существует с 1977 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников свыше 300 издателей, которые представили новинки и бестселлеры всех жанров.

О книжных премьерах – наши корреспонденты.

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-1

Эти огромные павильоны едва ли вмещают всех желающих как представить издание, так и вдоволь начитаться. Посетители приходят сюда найти свою книгу. Нелегко. На этот раз долгожданные бестселлеры привезли свыше 300 издателей из России, Германии, Ирана, Казахстана, Китая. Беларусь принимает участие в выставке на правах почетного гостя. Торжественное открытие нашего стенда состоялось сегодня, 31 августа.

Владимир Перцов: Президент понимает важность печатного слова в формировании молодого поколения

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-4

Нон-стоп проходят презентации новых изданий. Впервые представлены книги об истории геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, основанные на архивах и фактах. Материалы раскрывают истинные планы фашистской Германии.

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-7

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Это проект Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, который реализован у нас в издательстве. Вышло уже две книги «Геноцид белорусского народа», «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». До конца года выйдет третья книга «Геноцид белорусского народа. Карательные операции».

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-10

Нашим авторам действительно есть чем зацепить читателя. По количеству выпускаемых книг на одного человека Беларусь занимает первое место в Европе. К тому же белорусское книгоиздание получает всемерную государственную поддержку. Ведь книга была, есть и будет важным источником просвещения молодого поколения. Что особенно важно сегодня, когда зарубежные оппоненты ведут политику отмены, пытаются уничтожить все правдивое о нашей цивилизации.

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-13

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Чем больше человек читает, тем больше он становится образованным, думает правильно. Человек, который читает, говорит грамотно, пишет без ошибок. Я считаю, что это очень важно.

Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке-16

О том, что чтение снова в моде, говорят как организаторы, так и посетители выставки. Писательское и издательское дело, несмотря ни на что бьет рекорды по количеству поклонников. В рамках форума устроят эксперимент. Будет подготовлена к изданию книга с помощью искусственного интеллекта. Однозначно ничто и никогда не заменит прелесть шелеста книжных страниц.

# Книги # общество # Владимир Перцов # Анжела Садовская # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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