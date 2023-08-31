Беларусь стала почётным гостем на 36-й Московской международной книжной ярмарке

У Беларуси и России сформировано общее литературное пространство, которое важно сохранять и укреплять – заявил министр информации Владимир Перцов на 36-й Московской международной книжной ярмарке. Литературный форум проходит в эти дни. Он является крупнейшим и старейшим в Восточной Европе и существует с 1977 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников свыше 300 издателей, которые представили новинки и бестселлеры всех жанров. О книжных премьерах – наши корреспонденты.

Эти огромные павильоны едва ли вмещают всех желающих как представить издание, так и вдоволь начитаться. Посетители приходят сюда найти свою книгу. Нелегко. На этот раз долгожданные бестселлеры привезли свыше 300 издателей из России, Германии, Ирана, Казахстана, Китая. Беларусь принимает участие в выставке на правах почетного гостя. Торжественное открытие нашего стенда состоялось сегодня, 31 августа. Владимир Перцов: Президент понимает важность печатного слова в формировании молодого поколения

Нон-стоп проходят презентации новых изданий. Впервые представлены книги об истории геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, основанные на архивах и фактах. Материалы раскрывают истинные планы фашистской Германии.

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:

Это проект Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, который реализован у нас в издательстве. Вышло уже две книги «Геноцид белорусского народа», «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». До конца года выйдет третья книга «Геноцид белорусского народа. Карательные операции».

Нашим авторам действительно есть чем зацепить читателя. По количеству выпускаемых книг на одного человека Беларусь занимает первое место в Европе. К тому же белорусское книгоиздание получает всемерную государственную поддержку. Ведь книга была, есть и будет важным источником просвещения молодого поколения. Что особенно важно сегодня, когда зарубежные оппоненты ведут политику отмены, пытаются уничтожить все правдивое о нашей цивилизации.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Чем больше человек читает, тем больше он становится образованным, думает правильно. Человек, который читает, говорит грамотно, пишет без ошибок. Я считаю, что это очень важно.