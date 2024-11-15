Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны

Это повысит уровень защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, позволит развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе в части экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Беспрецедентные санкции в отношении Республики Беларусь. Прекратили всяческое сотрудничество по многим направлениям, в том числе сворачивают сотрудничество в области чрезвычайных ведомств. Поэтому мы не должны оставаться сами с собой. Было принято решение с учетом того, что Европейский союз и некоторые другие страны объединенного Запада не хотят сотрудничать в области защиты населения. Поэтому мы предложили, глава государства поддержал.

После присоединения Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны за взаимодействие с ней и выполнение обязательств будет отвечать Министерство по чрезвычайным ситуациям.