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Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны

15 ноября 2024 07:46
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Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны. Идею поддержали депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, приняв соответствующий законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны-2

Это повысит уровень защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, позволит развивать сотрудничество со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе в части экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды.

Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Беспрецедентные санкции в отношении Республики Беларусь. Прекратили всяческое сотрудничество по многим направлениям, в том числе сворачивают сотрудничество в области чрезвычайных ведомств. Поэтому мы не должны оставаться сами с собой. Было принято решение с учетом того, что Европейский союз и некоторые другие страны объединенного Запада не хотят сотрудничать в области защиты населения. Поэтому мы предложили, глава государства поддержал.

После присоединения Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны за взаимодействие с ней и выполнение обязательств будет отвечать Министерство по чрезвычайным ситуациям.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский

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