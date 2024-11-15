15 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов физлицами

15 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами. Это касается 3,5 миллиона белорусов, имеющих в собственности земельные участки, недвижимость и транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если просрочить платеж, уже завтра, 16 ноября, начнет начисляться пеня. Налог на дом или квартиру, а также земельный необходимо погасить частично, поскольку в 2022-м уже вносился аванс. А вот транспортный налог необходимо погасить полностью за весь 2023 год.

Ряд граждан имеет налоговые льготы. Например, многодетные семьи полностью освобождены от выплат, даже если у них в собственности несколько квартир.