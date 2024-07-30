Беларусь присоединилась к проекту молодёжной платформы для стран ШОС

В Беларуси начал работу первый филиал молодежной платформы для стран Шанхайской организации сотрудничества. Инновационный проект реализован на базе факультета международных отношений БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси начал работу первый филиал молодежной платформы для стран Шанхайской организации сотрудничества. Инновационный проект реализован на базе факультета международных отношений БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Платформа предоставляет уникальные возможности для студентов и молодых специалистов, желающих получить новые знания в сфере международных отношений и наладить связи с зарубежными коллегами. Сейчас открыты 14 таких филиалов. Беларусь стала 10-й страной, которая присоединилась к проекту.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Для того чтобы открыть платформу, надо было сделать подготовительную работу. И эта работа велась как молодыми преподавателями, так и вовлекали туда студентов. Молодежь, чем она характеризуется? Для них всегда интересно что-то новое, поэтому они с большим удовольствием и энтузиазмом окунулись в это направление. Это подтверждение того, что мы являемся не только ведущим вузом нашей страны, но также ведущим центром в области международных отношений.
Такие филиалы планируется открыть во всех регионах Беларуси. Цель – помочь новому поколению внести собственный вклад в развитие своей страны и евразийского региона в целом.