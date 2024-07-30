Беларусь присоединилась к проекту молодёжной платформы для стран ШОС

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Для того чтобы открыть платформу, надо было сделать подготовительную работу. И эта работа велась как молодыми преподавателями, так и вовлекали туда студентов. Молодежь, чем она характеризуется? Для них всегда интересно что-то новое, поэтому они с большим удовольствием и энтузиазмом окунулись в это направление. Это подтверждение того, что мы являемся не только ведущим вузом нашей страны, но также ведущим центром в области международных отношений.