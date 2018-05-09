9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах

В Бресте основные мероприятия развернутся в районе крепости. Весь день там будут играть духовые оркестры, а также состоится праздничный поход яхт и судов. В Витебске жители и гости города увидят показ военной формы времен Второй мировой, а сотни школьников запустят в небо шары с именами погибших. В Гомеле все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу. В Могилеве и Гродно пройдут митинги-реквиемы в память о павших солдатах, а днем на площадках города будут звучать песни военных лет. Финальным праздничным аккордом станет красочный салют.