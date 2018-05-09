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9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах

09 мая 2018 06:03
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Новости Беларуси. Празднование 9 Мая сегодня объединит миллионы белорусов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 Мая в Беларуси: как будут праздновать в областных центрах-1

В Бресте основные мероприятия развернутся в районе крепости. Весь день там будут играть духовые оркестры, а также состоится праздничный поход яхт и судов. В Витебске жители и гости города увидят показ военной формы времен Второй мировой, а сотни школьников запустят в небо шары с именами погибших. В Гомеле все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу. В Могилеве и Гродно пройдут митинги-реквиемы в память о павших солдатах, а днем на площадках города будут звучать песни военных лет. Финальным праздничным аккордом станет красочный салют.

# День Победы # общество # Фотофакт

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