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Рачков: финансовый и экономический потенциал стран БРИКС можно использовать для развития других стран

07 июля 2025 13:38
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Беларусь готова работать с БРИКС и вместе строить многополярный и справедливый мир. Позицию нашей страны озвучил министр иностранных дел. В Рио-де-Жанейро Максим Рыженков направился по поручению Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рачков: финансовый и экономический потенциал стран БРИКС можно использовать для развития других стран-2

Наша страна уже официально подала заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС. Это серьезный шаг вперед, отмечают аналитики. В условиях санкционного давления и ограничений со стороны западных государств, партнерство с БРИКС позволяет Беларуси участвовать в формировании новой финансово-экономической архитектуры, менее зависимой от доллара и западных структур.

Рачков: финансовый и экономический потенциал стран БРИКС можно использовать для развития других стран-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Финансовый и экономический потенциал стран БРИКС можно использовать для развития экономик других стран. А для Беларуси, конечно, очень важно, с учетом оказываемого экономического давления, отключения от системы Swift некоторых банков, очень важно участие в создании независимых платежных систем, в расширении использования национальных валют.

БРИКС – клуб растущих экономик мира, названный в честь его основателей – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Впоследствии их ряды пополнили новые страны. Появилась и категория «стратегических партнеров», которая помимо Беларуси включает Кубу и Вьетнам.

# Международное сотрудничество # Сергей Рачков

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