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Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

22 июня 2026 09:10
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Дорожный фактор. Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Какие маршруты выбирают международники? И как на качестве транспортных услуг сказались организационные новеллы? 

22 июня на площадке ток-шоу «По существу» обсудят острые вопросы с колес.

Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 22 июня в 18:30.

# Дороги # Транспорт Беларуси

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