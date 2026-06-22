Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»

Дорожный фактор. Как обстоят дела с безопасностью пассажирских перевозок в Беларуси? Какие маршруты выбирают международники? И как на качестве транспортных услуг сказались организационные новеллы?
22 июня на площадке ток-шоу «По существу» обсудят острые вопросы с колес.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу. 22 июня в 18:30.