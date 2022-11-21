«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров

Новости Беларуси. Молодежь Гродненской области не дает замерзнуть пенсионерам. Волонтеры БРСМ заготавливают дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим наколоть себе поленья на зиму. Причем делают это абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Недавний первый чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей региона.

Максим Бернатович, волонтер:

На сайте университета увидел, что требуются добровольцы помочь пожилой женщине. Решил, почему бы нет. Всегда приятно помочь человеку, который нуждается в помощи.

Рита Шостко, жительница Гродно:

Привезли целую большущую машину, где-то куба четыре, наверное. Ребята из БРСМ и попилили, и поносили. Вообще не ожидала. Для меня это большое-большое подспорье.

Желающих действительно много, которые хотят помочь на безвозмездной основе, потому что это доброе дело, и подготовить на зиму дом – это тоже очень тяжелое действие.