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«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров

21 ноября 2022 12:30
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Новости Беларуси. Молодежь Гродненской области не дает замерзнуть пенсионерам. Волонтеры БРСМ заготавливают дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим наколоть себе поленья на зиму. Причем делают это абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров-1

Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Недавний первый чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей региона.

«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров-4

Максим Бернатович, волонтер:
На сайте университета увидел, что требуются добровольцы помочь пожилой женщине. Решил, почему бы нет. Всегда приятно помочь человеку, который нуждается в помощи.

«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров-7

Рита Шостко, жительница Гродно:
Привезли целую большущую машину, где-то куба четыре, наверное. Ребята из БРСМ и попилили, и поносили. Вообще не ожидала. Для меня это большое-большое подспорье.

«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров-10

Желающих действительно много, которые хотят помочь на безвозмездной основе, потому что это доброе дело, и подготовить на зиму дом – это тоже очень тяжелое действие.

«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров-13

Акция «Эстафета тепла» заглянет ко всем одиноко проживающим пенсионерам, которые нуждаются в помощи по заготовке дров. Только в Гродно волонтеры БРСМ уже помогли двум десяткам пожилых людей.

# БРСМ # общество # Максим Бернатович # Рита Шостко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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