«Привезли целую большущую машину». Волонтёры помогают пенсионерам в заготовке дров
Новости Беларуси. Молодежь Гродненской области не дает замерзнуть пенсионерам. Волонтеры БРСМ заготавливают дрова для пожилых людей, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим наколоть себе поленья на зиму. Причем делают это абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея зародилась с легкой руки нашего Президента. Недавний первый чемпионат по колке дров среди журналистов нашел живой отклик у молодых людей региона.
Максим Бернатович, волонтер:
На сайте университета увидел, что требуются добровольцы помочь пожилой женщине. Решил, почему бы нет. Всегда приятно помочь человеку, который нуждается в помощи.
Рита Шостко, жительница Гродно:
Привезли целую большущую машину, где-то куба четыре, наверное. Ребята из БРСМ и попилили, и поносили. Вообще не ожидала. Для меня это большое-большое подспорье.
Желающих действительно много, которые хотят помочь на безвозмездной основе, потому что это доброе дело, и подготовить на зиму дом – это тоже очень тяжелое действие.
Акция «Эстафета тепла» заглянет ко всем одиноко проживающим пенсионерам, которые нуждаются в помощи по заготовке дров. Только в Гродно волонтеры БРСМ уже помогли двум десяткам пожилых людей.