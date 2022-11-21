Могилёвский институт МВД презентовал справочник молодёжного сленга

Новости Беларуси. Могилевский институт МВД презентовал справочник молодежного сленга. Он включает в себя около 500 актуальных слов и выражений, которые позволяют выделить в речи молодых людей принадлежность к определенной группе интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70 % сленга пришло в разговор из виртуального пространства. В издании слова-маркеры разделены на четыре группы. Например, устойчивые выражения, которые используют геймеры и пользователи социальных сетей. Создание справочника молодежного сленга хоть и можно назвать творческой работой, все же в ее основе серьезное научное исследования по заданию Министерства внутренних дел.

Евгений Иванов, преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД:

Широкое применение может быть у книги, в первую очередь это все-таки для сотрудников органов внутренних дел, для сотрудников ИДН, может помочь сотрудникам уголовного розыска. А в широком смысле она пригодится и родителям, которые не совсем понимают своих детей, которые, например, много времени проводят в интернете.

Анатолий Певец, курсант Могилевского института МВД:

Я работал с молодежным сленгом. Большую часть слов я взял из общения с коллегами своими, это курсанты, либо одноклассниками. Остальные слова я брал при мониторинге различных форумов.