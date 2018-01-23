Беларусь на ладошке. Музей огня

Во всём мире профессия спасателя пользуется большим уважением людей, миллионы ребят хотели бы стать спасателями. Спасатели – самые настоящие супергерои, они работают в любое время суток и в любую погоду. Дождь, снег, град, ветер не пугают этих сильных людей. Землетрясения, пожары, наводнения, дорожно-транспортное происшествие не важно, где произошла опасная ситуация, спасатели всегда готовы прийти людям на помощь.

Когда появилась в Беларуси первая пожарно-спасательная команда? Какие особенности данной профессии? В чем раньше спасатели возили воду?

Подробности – в видеоматериале.