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Беларусь на ладошке. Музей огня

23 января 2018 07:45
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Во всём мире профессия спасателя пользуется большим уважением людей, миллионы ребят хотели бы стать спасателями. Спасатели – самые настоящие супергерои, они работают в любое время суток и в любую погоду. Дождь, снег, град, ветер не пугают этих сильных людей. Землетрясения, пожары, наводнения, дорожно-транспортное происшествие не важно, где произошла опасная ситуация, спасатели всегда готовы прийти людям на помощь.

Когда появилась в Беларуси первая пожарно-спасательная команда? Какие особенности данной профессии? В чем раньше спасатели возили воду?

Подробности – в видеоматериале.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Ольга Мельченко # общество # Илья Прудников

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