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«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва

30 апреля 2017 11:44
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Юрий Царев, телеведущий:
Всем привет, друзья. Это спортивная минутка в программе «Большой завтрак». И меня зовут Юрий Царев. Как всегда, в это раннее время, мы с вами занимаемся спортом. Многие из вас наверняка думают, как же приобрести хорошую форму к пляжному сезону. У нас есть для вас ответ и практические советы. И, как всегда, у нас замечательная гостья.
Итак, у меня участница нашей спортивной программы – вокалистка группы «MILKI», Марина Путникова. Привет. Скажи, ты часто занимаешься спортом?

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-1

Марина Путникова, участница группы «MILKI»:
Честно говоря, спорт – это моя жизнь. Но сейчас период был зимний, было такое настроение. Сейчас лето начинается – нужно начинать заниматься. Тренировки бывают, но не такие частые. Сейчас такой сезон начинается, надо подготовиться посильнее. Не боюсь трудностей. Погнали.

Юрий Царев, телеведущий:
И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего тренера – Максим Никонов. Макс, привет. Марина после какого-то перерыва. Многим нашим телезрительницам, которые занимались спортом, но по какой-то причине прекратили свои тренировки, будет интересно узнать, как можно вернуться и снова приобрести мышечный тонус.

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-4

Максим Никонов, тренер:
Самое главное – не начинать с больших нагрузок. Все делать постепенно, аккуратненько, с небольшими весами.

Юрий Царев, телеведущий:
Давай покажем нашим зрителям на живом примере. Поехали.

Если дружба начинается с улыбки, то любая тренировка – точно с разминки. 10-15 минут на эллиптическом тренажере для разогрева мышц вполне хватит.

Максим Никонов, тренер:
Так, обороты держи, чтобы не меньше 60 были. Показывает 54, немного ускорься. 60-70 – это оптимальная частота. Отлично.
Упражнение для укрепления спины. Называется «скорпион». Заменяет гиперэкстензию. Ложимся на скамеечку, фиксируемся, выпрямляем ноги, фиксируем, плавненько опускаем. Движения напоминают хвост скорпиона.

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-7

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-9

Не самое простое упражнение на спину, но отдача может затмить даже подтягивание. На выдохе плавно поднимаем ноги максимально высоко. Постепенно вы сможете поднимать ноги еще выше и даже фиксировать их 1-2 секунды. Но не спешите, мы же не хотим нарваться на травму. Сделайте это упражнение раз 20-30 за тренировку.

Максим Никонов, тренер:
Сейчас тренируем пресс. Самый страшный тренажер в зале – коврик. Будем делать большую складочку на пресс. Поднимаемся, опускаемся. Желательно отрываться на ягодицах, оставаться на пояснице, верх все отрываем.

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-12

В виду своей сложности это упражнение, скорее, подойдет людям с подготовкой, нежели новичкам. Складка прорабатывает все мышцы пресса: верхние, нижние, боковые. В среднем можно выполнять 15-20 раз в 2-3 подхода.

Максим Никонов, тренер:
Следующее упражнение хорошо прорабатывает бедра и ягодицы. Называется «выпады, проходочка». Берем гантели, делаем длинный шаг вперед и опускаемся ровненько вниз. Угол 90 градусов передняя нога, 90 градусов задняя нога вниз. Переставляем ногу и начинаем с другой ноги. Спину держим ровненько.

Кстати, лучший эффект выпады дают после приседаний. При силовых упражнениях мышца сжимается при напряжении. А после, проходкой, мы эту мышцу растягиваем. Таким образом происходит рост мышц, а значит и ягодицы будут больше.

«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва-15

Максим Никонов, тренер:
Назад не отклоняйся, ровненько держи корпус. Вниз. Задняя нога сгибается, колено тянется в пол.
Смотри, лопаточки сводишь. Перед собой гантельки держишь. Более узкая постановка ног. Таз отводишь назад и делаешь наклончик вперед. Ноги прямые или можно слегка согнуть в коленях. Самое главное, чтобы задняя поверхность была прямая. Должна чувствовать именно. Далеко их не отводи. Вот они буквально скользят по ногам. Таз отводи чуть-чуть дальше назад, гантели тебя будут удерживать.

Юрий Царев, телеведущий:
Ну что Марина, устала? Расскажи, тебе тяжело было тренироваться после перерыва?

Марина Путникова, участница группы «MILKI»:
Не особо, но эти новые упражнения почувствовались. Спасибо большое, что пригласили меня. Я узнала для себя много новых упражнений интересных. Спасибо тренеру. Я очень рада, что сегодня присутствовала здесь.

Юрий Царев, телеведущий:
Ну что, Марин, тебе огромное спасибо, что согласилась поучаствовать в нашей передаче. Очень хотелось бы, чтобы наши телезрительницы тоже поняли, что возвращаться к тренировкам, возвращаться в спортзал всегда здорово и это не составляет большого труда. Не будет для вас большого напряга. Поэтому ждем тебя снова на тренировках и надеемся, что сейчас твои перерывы прекратятся.

# общество # Юрий Царёв # Фитнес # Марина Путникова

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