«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва

Юрий Царев, телеведущий:

Всем привет, друзья. Это спортивная минутка в программе «Большой завтрак». И меня зовут Юрий Царев. Как всегда, в это раннее время, мы с вами занимаемся спортом. Многие из вас наверняка думают, как же приобрести хорошую форму к пляжному сезону. У нас есть для вас ответ и практические советы. И, как всегда, у нас замечательная гостья.

Итак, у меня участница нашей спортивной программы – вокалистка группы «MILKI», Марина Путникова. Привет. Скажи, ты часто занимаешься спортом?

Марина Путникова, участница группы «MILKI»:

Честно говоря, спорт – это моя жизнь. Но сейчас период был зимний, было такое настроение. Сейчас лето начинается – нужно начинать заниматься. Тренировки бывают, но не такие частые. Сейчас такой сезон начинается, надо подготовиться посильнее. Не боюсь трудностей. Погнали. Юрий Царев, телеведущий:

И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего тренера – Максим Никонов. Макс, привет. Марина после какого-то перерыва. Многим нашим телезрительницам, которые занимались спортом, но по какой-то причине прекратили свои тренировки, будет интересно узнать, как можно вернуться и снова приобрести мышечный тонус.

Максим Никонов, тренер:

Самое главное – не начинать с больших нагрузок. Все делать постепенно, аккуратненько, с небольшими весами. Юрий Царев, телеведущий:

Давай покажем нашим зрителям на живом примере. Поехали. Если дружба начинается с улыбки, то любая тренировка – точно с разминки. 10-15 минут на эллиптическом тренажере для разогрева мышц вполне хватит. Максим Никонов, тренер:

Так, обороты держи, чтобы не меньше 60 были. Показывает 54, немного ускорься. 60-70 – это оптимальная частота. Отлично.

Упражнение для укрепления спины. Называется «скорпион». Заменяет гиперэкстензию. Ложимся на скамеечку, фиксируемся, выпрямляем ноги, фиксируем, плавненько опускаем. Движения напоминают хвост скорпиона.

Не самое простое упражнение на спину, но отдача может затмить даже подтягивание. На выдохе плавно поднимаем ноги максимально высоко. Постепенно вы сможете поднимать ноги еще выше и даже фиксировать их 1-2 секунды. Но не спешите, мы же не хотим нарваться на травму. Сделайте это упражнение раз 20-30 за тренировку. Максим Никонов, тренер:

Сейчас тренируем пресс. Самый страшный тренажер в зале – коврик. Будем делать большую складочку на пресс. Поднимаемся, опускаемся. Желательно отрываться на ягодицах, оставаться на пояснице, верх все отрываем.

В виду своей сложности это упражнение, скорее, подойдет людям с подготовкой, нежели новичкам. Складка прорабатывает все мышцы пресса: верхние, нижние, боковые. В среднем можно выполнять 15-20 раз в 2-3 подхода. Максим Никонов, тренер:

Следующее упражнение хорошо прорабатывает бедра и ягодицы. Называется «выпады, проходочка». Берем гантели, делаем длинный шаг вперед и опускаемся ровненько вниз. Угол 90 градусов передняя нога, 90 градусов задняя нога вниз. Переставляем ногу и начинаем с другой ноги. Спину держим ровненько. Кстати, лучший эффект выпады дают после приседаний. При силовых упражнениях мышца сжимается при напряжении. А после, проходкой, мы эту мышцу растягиваем. Таким образом происходит рост мышц, а значит и ягодицы будут больше.