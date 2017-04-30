Представители 40 китайский изданий отправятся 1 мая в недельный пресс-тур по Беларуси

Новости Беларуси. Увидеть своими глазами и написать. Китайские журналисты отправятся в большой пресс-тур по регионам Беларуси. Он начнется уже 1 мая апреля и продлится до конца недели. Наши коллеги прибудут к нам многочисленным составом: с Синеокой познакомятся представители 40 китайских изданий. Кроме того, Поднебесная в 2017 году – специальный гость на XXI специализированной выставке «СМИ в Беларуси», которая откроется 3 мая в Минске.

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Огромный коммуникат отношений с Китайской Народной Республикой, стратегический партнер – Китай, очень много сделано, очень большая поддержка оказывается Китаем Республике Беларусь и в социальном, и в экономическом, и в политическом плане. И поэтому сегодня уже и мы информационно присутствуем, очень сильно присутствуем в Китайской Народной Республике. Им хочется знать, что это за страна, что мы собой представляем, какой наш менталитет, с какими правилами и подходами мы строим свое государство.

Для иностранных гостей подготовили насыщенную программу. Известно, что курировать пребывание представителей информагентств и электронных СМИ КНР будет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.