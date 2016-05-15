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Беларусь лидирует в СНГ в рейтинге стран благоприятных для материнства

15 мая 2016 10:23
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Новости Беларуси. Беларусь лидирует в СНГ в рейтинге стран благоприятных для материнства. 25 позиция у нашей республики по этому показателю и в перечне из 179 государств мира.

По информации Министерства труда и социальной защиты, сегодня в Беларуси 1 миллион 200 тысяч семей воспитывают детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Они не обходятся без поддержки государства.

Забота о будущей социально-экономической и демографической ситуации в стране является приоритетом. Многое делается для повышения значимости традиционных семейных отношений. Отмечается и рост рождаемости, а более 80 тысяч семей в республике многодетные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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