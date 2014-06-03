Беларусь, Корея и Всемирный банк провели совместную конференцию по IT

Новости Беларуси. Технический прогресс. Беларусь намерена войти в тридцатку стран с наиболее высоким уровнем развития информационно-коммуникационных технологий, сообщили в министерстве связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместную конференцию провели Беларусь, Корея и Всемирный банк. Одна из главных целей встречи — наладить тесное сотрудничество между корейскими и белорусскими сотрудниками сферы IT. В частности, белорусская сторона намерена перенять зарубежный опыт использования информационно-коммуникационных технологий в сферах таможенного дела и здравоохранения.

Дмитрий Шедко, заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Есть целый ряд проектов, которые мы бы смогли совместно реализовать. Республика Корея занимает очень активную позицию по широкому спектру вопросов, связанных с развитием ИКТ, в том числе с Международной организацией электросвязи осенью состоится заседание в Корее, где будет избираться новое руководство. Здесь, я думаю, у нас тже могут быть общие интересы.

Кванджин Пак, вице-президент Корейского агентства по вопросам сети интернет и безопасности:

Я знаю, что в Беларуси на достаточно высоком уровне развита информационная инфраструктура. Поэтому мне кажется, что обмен опытом здесь важен для обеих сторон. В частности, ваша сторона заинтересована в развитии электронных информационных систем в сфере таможенного дела, здравоохранения. У нас такой опыт есть и мы готовы им поделится.

В Беларуси развитие IT-технологий сегодня находится на достаточно высоком уровне. В первую очередь среди стран СНГ. По оценкам специалистов наша страна входит в топ-десятку экономик мира, где наиболее эффективно используется инфраструктуры электросвязи и информационно-коммуникационные технологии.

Сандра Сарджент, старший специалист по программам Всемирный банка:

В странах СНГ Беларусь стоит на одном из самых высоких рейтингов. Беларусь очень конкурентоспособна по своей стоимости рабочей силы. Но мы понимаем, что один из огранивающих факторов - это именно нехватка рабочей силы и квалифицированных работников, которые могли бы наращивать индустрию.