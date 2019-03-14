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Беларусь и Россия увеличат число авиарейсов между Минском и Москвой

14 марта 2019 06:25
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о развитии авиасообщения. В частности, речь идет об увеличении числа рейсов между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия увеличат число авиарейсов между Минском и Москвой-1

Стороны подписали соответствующий документ. Таким образом, частота полетов между двумя столицами в летнем сезоне-2019 возрастет до 63 рейсов в неделю для каждого из партнеров. Кроме того, подтверждено намерение скорейшего подписания соглашения «О сотрудничестве в области летной годности».

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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