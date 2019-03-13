Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и ученых степенях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал глава профильного ведомства Игорь Карпенко на встрече с китайскими студентами.

В настоящее время вузы двух стран связывает более 350 договоров о сотрудничестве. Они предполагают обмен опытом и создание новых научных центров и лабораторий. Более того, 2019 год в Китае проходит под знаком образования Беларуси.