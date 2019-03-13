«Мы находимся в уникальной ситуации»: Алексей Бегун о процессе упрощения визового режима с ЕС

Новости Беларуси. В дни вторых Европейских игр в Беларуси будут находиться до 50 тысяч туристов ежедневно. Таковы прогнозы специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою роль в таком потоке иностранцев сыграет не только масштабный спортивный форум, но и безвизовый режим. Тему продолжим в нашей традиционной рубрике по средам. В студии СТВ глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Татьяна Савчик, СТВ:

Алексей Юрьевич, добрый вечер. Символичные 100 дней остаются до вторых Европейских игр. Ожидается большой приток иностранных гостей. Как вы к этому готовы и как будет организован контроль за прибывающими?

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Министерство внутренних дел в настоящее время проводит комплекс организационных практических мероприятий для того, чтобы, с одной стороны, облегчить пребывание иностранных граждан, гостей вторых Европейских игр, а так же участников самих мероприятий на территории Минска и вообще Республики Беларусь. Облегчить им безвизовое передвижение на территории нашей страны, а так же транзитный проезд через территорию Республики Беларусь. С другой стороны – обеспечить уровень национальной безопасности в том отношении, чтобы нежелательные лица не проникли на территорию Республики Беларусь, и был соблюден комплекс мероприятий, связанных с охраной общественного порядка в местах массового пребывания иностранных граждан и гостей нашей столицы. Кроме того, готовятся соответствующие информационные ресурсы. И именно на информационные ресурсы Министерства внутренних дел, а так же правоохранительного блока возлагается основная компетенция по выявлению нежелательных лиц.

Татьяна Савчик:

Иностранцы, прибывающие в Беларусь, теперь могут зарегистрироваться и через интернет. Востребована ли эта практика? Алексей Бегун:

В настоящее время этой услугой воспользовались более 2000 иностранных граждан. И все меньше и меньше информационные ресурсы фиксируют фактов отказа в проведении процедуры регистрации по причине представления недостоверных сведений. Мы надеемся, что процент лиц, которые будут проходить в автоматическом режиме процедуру регистрации, будет только повышаться, что будет облегчать им соответствующие процедуры. Ну и предоставит комфортные возможности для пребывания на территории Республики Беларусь и ознакомления с нашими многочисленными достопримечательностями.

Татьяна Савчик:

В канун 25-летия Конституции юношам и девушкам сейчас вручают их первые паспорта. Они пока бумажные. Когда же будут вручать биометрические? Алексей Бегун:

Биометрические паспорта будут тоже бумажные. То есть они схожи, в принципе, с национальным паспортом гражданина Республики Беларусь, который мы оформляем до настоящего времени. Они будут просто иметь электронный носитель информации. Есть уже решение Президента по данному вопросу: с 1 января 2020 года Министерство внутренних дел начнет широкомасштабную выдачу гражданам Республики Беларусь, а так же иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, документов, удостоверяющих личность, в виде ID-карты с электронным носителем с соответствующей информацией, а так же биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу. Татьяна Савчик:

И все же: в чем преимущество биометрического паспорта? В чем пока бумажный ему проигрывает?

Алексей Бегун:

Во-первых, биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу. Он имеет 30 листов, предназначенных для проставления виз и отметок о пересечении границы. Кроме того, предполагается и планируется, что гражданин Республики Беларусь может одновременно иметь два биометрических документа для пересечения границы – для того, чтобы облегчить его мобильность. Кроме того, биометрический паспорт имеет так называемый электронный чип, где будут содержаться все его персональные данные. Фактически, владелец биометрического паспорта вызывает меньше недоверия у представителей правоохранительных органов, а так же у компетентных органов иностранных государств, которые отвечают за пересечение границы или за выдачу виз. Кроме того, он имеет гораздо больше степеней защиты от подделки. Татьяна Савчик:

Есть ли статистика: сколько белорусских паспортов выдается день?

Алексей Бегун:

Можно отслеживать периоды, когда белорусы, как правило, проводят определенное время дома, на территории Республики Беларусь, и период так называемых летних отпусков. В осенне-зимний период ежедневно мы выдаем больше 2500 документов, удостоверяющих личность. А в период пиковой нагрузки подразделение по гражданству и миграции каждый день выдает больше 4200 паспортов. Татьяна Савчик:

Сейчас все ждут решения вопроса об упрощении визового режима с Евросоюзом. Недавно представитель ЕС Андреа Викторин сказала, что проблема уже не в позиции ЕС, а в позиции России по вопросу реадмиссии. Это так?

Алексей Бегун:

Мы находимся в такой уникальной ситуации потому, что Республика Беларусь проводит переговоры и консультации, с одной стороны, об облегчении визовых формальностей и о подписании соглашения с Европейским союзом, реадмиссией. И с другой стороны идут соответствующие консультации и переговоры с Российской Федерацией о взаимном признании виз. И то же самое – соглашение о внесении изменений в протокол соглашения реадмиссии. Фактически, в этом переговорном процессе нужно найти консенсус для того, чтобы удовлетворять интересы как Республики Беларусь, так и стран-подписантов данных соглашений. В настоящее время мы еще продолжаем консультации как с российской стороной, так и с Европейским союзом для того, чтобы найти оптимальный механизм, который отвечал бы в первую очередь, конечно, национальным интересам, но и интересам граждан Республики Беларусь.