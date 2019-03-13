«Мы находимся в уникальной ситуации»: Алексей Бегун о процессе упрощения визового режима с ЕС
Новости Беларуси. В дни вторых Европейских игр в Беларуси будут находиться до 50 тысяч туристов ежедневно. Таковы прогнозы специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свою роль в таком потоке иностранцев сыграет не только масштабный спортивный форум, но и безвизовый режим. Тему продолжим в нашей традиционной рубрике по средам. В студии СТВ глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Татьяна Савчик, СТВ:
Алексей Юрьевич, добрый вечер. Символичные 100 дней остаются до вторых Европейских игр. Ожидается большой приток иностранных гостей. Как вы к этому готовы и как будет организован контроль за прибывающими?
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Министерство внутренних дел в настоящее время проводит комплекс организационных практических мероприятий для того, чтобы, с одной стороны, облегчить пребывание иностранных граждан, гостей вторых Европейских игр, а так же участников самих мероприятий на территории Минска и вообще Республики Беларусь. Облегчить им безвизовое передвижение на территории нашей страны, а так же транзитный проезд через территорию Республики Беларусь.
С другой стороны – обеспечить уровень национальной безопасности в том отношении, чтобы нежелательные лица не проникли на территорию Республики Беларусь, и был соблюден комплекс мероприятий, связанных с охраной общественного порядка в местах массового пребывания иностранных граждан и гостей нашей столицы.
Кроме того, готовятся соответствующие информационные ресурсы. И именно на информационные ресурсы Министерства внутренних дел, а так же правоохранительного блока возлагается основная компетенция по выявлению нежелательных лиц.
Татьяна Савчик:
Иностранцы, прибывающие в Беларусь, теперь могут зарегистрироваться и через интернет. Востребована ли эта практика?
Алексей Бегун:
В настоящее время этой услугой воспользовались более 2000 иностранных граждан. И все меньше и меньше информационные ресурсы фиксируют фактов отказа в проведении процедуры регистрации по причине представления недостоверных сведений. Мы надеемся, что процент лиц, которые будут проходить в автоматическом режиме процедуру регистрации, будет только повышаться, что будет облегчать им соответствующие процедуры. Ну и предоставит комфортные возможности для пребывания на территории Республики Беларусь и ознакомления с нашими многочисленными достопримечательностями.
Татьяна Савчик:
В канун 25-летия Конституции юношам и девушкам сейчас вручают их первые паспорта. Они пока бумажные. Когда же будут вручать биометрические?
Алексей Бегун:
Биометрические паспорта будут тоже бумажные. То есть они схожи, в принципе, с национальным паспортом гражданина Республики Беларусь, который мы оформляем до настоящего времени. Они будут просто иметь электронный носитель информации. Есть уже решение Президента по данному вопросу: с 1 января 2020 года Министерство внутренних дел начнет широкомасштабную выдачу гражданам Республики Беларусь, а так же иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, документов, удостоверяющих личность, в виде ID-карты с электронным носителем с соответствующей информацией, а так же биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу.
Татьяна Савчик:
И все же: в чем преимущество биометрического паспорта? В чем пока бумажный ему проигрывает?
Алексей Бегун:
Во-первых, биометрический паспорт предназначен исключительно для выезда за границу. Он имеет 30 листов, предназначенных для проставления виз и отметок о пересечении границы. Кроме того, предполагается и планируется, что гражданин Республики Беларусь может одновременно иметь два биометрических документа для пересечения границы – для того, чтобы облегчить его мобильность. Кроме того, биометрический паспорт имеет так называемый электронный чип, где будут содержаться все его персональные данные.
Фактически, владелец биометрического паспорта вызывает меньше недоверия у представителей правоохранительных органов, а так же у компетентных органов иностранных государств, которые отвечают за пересечение границы или за выдачу виз.
Кроме того, он имеет гораздо больше степеней защиты от подделки.
Татьяна Савчик:
Есть ли статистика: сколько белорусских паспортов выдается день?
Алексей Бегун:
Можно отслеживать периоды, когда белорусы, как правило, проводят определенное время дома, на территории Республики Беларусь, и период так называемых летних отпусков. В осенне-зимний период ежедневно мы выдаем больше 2500 документов, удостоверяющих личность. А в период пиковой нагрузки подразделение по гражданству и миграции каждый день выдает больше 4200 паспортов.
Татьяна Савчик:
Сейчас все ждут решения вопроса об упрощении визового режима с Евросоюзом. Недавно представитель ЕС Андреа Викторин сказала, что проблема уже не в позиции ЕС, а в позиции России по вопросу реадмиссии. Это так?
Алексей Бегун:
Мы находимся в такой уникальной ситуации потому, что Республика Беларусь проводит переговоры и консультации, с одной стороны, об облегчении визовых формальностей и о подписании соглашения с Европейским союзом, реадмиссией. И с другой стороны идут соответствующие консультации и переговоры с Российской Федерацией о взаимном признании виз. И то же самое – соглашение о внесении изменений в протокол соглашения реадмиссии.
Фактически, в этом переговорном процессе нужно найти консенсус для того, чтобы удовлетворять интересы как Республики Беларусь, так и стран-подписантов данных соглашений. В настоящее время мы еще продолжаем консультации как с российской стороной, так и с Европейским союзом для того, чтобы найти оптимальный механизм, который отвечал бы в первую очередь, конечно, национальным интересам, но и интересам граждан Республики Беларусь.
Татьяна Савчик:
Сейчас ожидается подписание союзного безвиза с Россией. Почему для нас важен этот документ?
Алексей Бегун:
Один из основополагающих принципов данного соглашения заключается в том, что стороны взаимно признают визы одной и другой стороны для въезда и пребывания на территории двух государств. Кроме того, лица, которые постоянно проживают на территории нашего государства, имеют соответствующий вид на жительство или разрешение на временное проживание, могут безвизово передвигаться по территории Российской Федерации.
Фактически, это один из шагов, направленных на создание общего миграционного пространства. Кроме того, предполагается, что стороны создадут общий информационный банк данных, куда будет направляться вся информация о выданных визах, разрешениях, и повысит уровень взаимодействия правоохранительных и других контролирующих органов при организации контроля за режимом пребывания иностранцев, которые въезжают на территорию Союзного государства.