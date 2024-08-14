Остеоартроз начал появляться чаще. Поговорили с врачом о факторах риска развития заболевания

Остеоартроз – хроническое дегенеративное заболевание, при котором происходит износ суставного хряща. Что вызывает боль, скованность движений и нарушает обычную активность.
Остеоартроз – хроническое дегенеративное заболевание, при котором происходит износ суставного хряща. Что вызывает боль, скованность движений и нарушает обычную активность.
Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:
Остеоартроз – наиболее распространенное заболевание. Более 10 % населения Земного шара страдает остеоартрозом. Наиболее частые локализации – коленные и тазобедренные суставы. В последние 20 лет частота остеоартроза возросла в два раза. Это связано с продолжительностью жизни человека и увеличением пациентов с избыточной массой тела.
Неправильная диета, недостаточная физическая активность и избыточный вес могут увеличить риск развития остеоартроза. Наследственность тоже играет большую роль.
Александра Щербо:
По классификации выделяют первичный и вторичный остеоартроз. Вторичный остеоартроз может быть посттравматический или на фоне врожденных заболеваний соединительной ткани, например, дисплазии соединительной ткани.
С возрастом снижается способность организма к восстановлению хрящевой ткани, это и приводит к развитию недуга. Как правило, болезнь сопровождается болью, усиливающейся при движении. Кроме того, пациент может отмечать незначительную припухлость сустава, которая уменьшается в состоянии покоя.
Александра Щербо:
Также пациент может отмечать стартовые боли, которые возникают по утрам после состояния покоя. По продолжительность этого болевого синдрома не более 20 минут. При высокой стадии артроза может отмечаться деформация сустава, выраженное ограничение функций сустава.
Борьба с остеоартрозом требует комплексного подхода и постоянного наблюдения врачей.
Александра Щербо:
Для диагностики остеоартроза используются общеклинические анализы: общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови и рентгенограмма необходимых пораженных суставов. Эти исследования необходимы для того, чтобы провести дифференциальную диагностику с воспалительными заболеваниями суставов и травмами.
Контроль веса, здоровое питание, физическая активность и отказ от вредных привычек способствуют улучшению состояния суставов. Также в лечении могут быть использованы ортопедические стельки, ходьба с опорой на трость, а также ношение фиксаторов и ортезов. В зависимости от степени заболевания назначаются препараты для облегчения боли и воспаления.
Александра Щербо:
К медикаментозным методам лечения относятся противовоспалительные препараты. В первую очередь предпочтение отдается топическим формам – мази, гели, пластыри. При выраженном болевом синдроме могут использоваться противовоспалительные препараты внутрь коротким курсом, обязательно под контролем врача. Для замедления прогрессирования остеоартроза пациенту назначаются препараты хондропротекторы. Это препараты, которые защищают ваш хрящ от дальнейшего разрушения, они принимаются курсами по три месяца два раза в год. При выраженной стадии артроза может быть использовано внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты.
Профилактика – наше все! Своевременное обращение к врачу поможет снизить негативные последствия остеоартроза и улучшить качество жизни.
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