Остеоартроз начал появляться чаще. Поговорили с врачом о факторах риска развития заболевания

Остеоартроз – хроническое дегенеративное заболевание, при котором происходит износ суставного хряща. Что вызывает боль, скованность движений и нарушает обычную активность.

Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:

Остеоартроз – наиболее распространенное заболевание. Более 10 % населения Земного шара страдает остеоартрозом. Наиболее частые локализации – коленные и тазобедренные суставы. В последние 20 лет частота остеоартроза возросла в два раза. Это связано с продолжительностью жизни человека и увеличением пациентов с избыточной массой тела.

Неправильная диета, недостаточная физическая активность и избыточный вес могут увеличить риск развития остеоартроза. Наследственность тоже играет большую роль.

Александра Щербо:

По классификации выделяют первичный и вторичный остеоартроз. Вторичный остеоартроз может быть посттравматический или на фоне врожденных заболеваний соединительной ткани, например, дисплазии соединительной ткани.

С возрастом снижается способность организма к восстановлению хрящевой ткани, это и приводит к развитию недуга. Как правило, болезнь сопровождается болью, усиливающейся при движении. Кроме того, пациент может отмечать незначительную припухлость сустава, которая уменьшается в состоянии покоя.

Александра Щербо:

Также пациент может отмечать стартовые боли, которые возникают по утрам после состояния покоя. По продолжительность этого болевого синдрома не более 20 минут. При высокой стадии артроза может отмечаться деформация сустава, выраженное ограничение функций сустава.