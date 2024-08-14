Благотворительная акция «Соберём детей в школу» проходит в Беларуси

«Соберем детей в школу». Все больше белорусов присоединяются к республиканскому благотворительному проекту. Большой шопинг сегодня, 14 августа, организовали для 10 семей в одном из столичных универмагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярские принадлежности – все покупки оплатил Белорусский Красный Крест. В преддверии школьного сезона не оставить без внимания ни одного ребенка – основная цель акции. Красный Крест планирует оказать поддержку более 7 тысячам детей из малообеспеченных семей, а также школьникам из числа беженцев и вынужденных мигрантов.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

На сегодня это продолжение нашей акции, середина нашей работы, когда мы показываем, что мы уже начинаем выдавать готовые портфели, подарки. И сегодня мы пригласили в том числе деток, которые нуждаются в нашей заботе, поддержке. Не только Красного Креста, но и всех неравнодушных.

У меня пять деток, есть ребенок «солнечный», ему 7 лет – первоклассник будущий. Возможность подобрать именно то, что нужно, представляется не так часто.

У нас многодетная семья, и нам очень поддержка такая хороша к школе. Мы участвуем в проектах Красного Креста от школы всегда.