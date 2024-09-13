Эпизод ведения оборонительного боя разыграли на 227-м общевойсковом полигоне

Командно-штабное учение с личным составом 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялось на 227-м общевойсковом полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие разыграли эпизод оборонительного боя. Отработали вопросы ведения засадных действий, уничтожения вклинившегося в оборону войск условного противника и проведение контратаки. За действиями бойцов наблюдали делегации из Зимбабве, Ирана и Экваториальной Гвинеи.

Александр Бас, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования:

Особенностью данного учения являлось то, что обстановка и замысел его проведения взяты с учетом опыта ведения специальной военной операции и ведения боевых действий в различных конфликтах, которые проводятся в мире.

Бойцы с задачами справились, а зарубежные гости высоко оценили не только уровень мастерства белорусских военных, но и открытость наших Вооруженных Сил, готовность к обмену опытом.