Кочанова: между «мир» и «Минск» можно поставить знак равенства

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Знак равенства между «мир» и «Минск» можно поставить – это правда. И те инициативы, которые прозвучали из уст Президента нашей страны, звучат на протяжении нашей истории, – это и «Хельсинки-2», то, что предлагал Президент нашей страны, когда здесь проходили международные саммиты, где звучала инициатива Президента только о согласии и мире, предоставлении площадки в Минске как диалоговой площадки на урегулирование конфликтов, которые возникли в нашей соседней стране. И когда Александр Григорьевич выступал на саммите в Азербайджане по климату, он, опять же, говорил об этом. Наша страна никогда не будет источником угроз для какой бы то ни было страны. Никогда! Людям нужен мир. И с каждым годом это становится все очевиднее.