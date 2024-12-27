Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде(Сербия):

Зная Александра Григорьевича, он еще не сказал свое последнее слово. Бог знает, сколько раз они нарушают вашу границу, но вы иногда мудро молчите и не говорите, чтобы просто не зажигать этот огонь. Потому что там очень легко развязать войну. Они этого и хотят. Я имею в виду силы, которые тянули Украину в эту кровавую войну. Так что я глубоко уверен, что мудрость и высокая дипломатия Александра Григорьевича поможет и России, и Украине. А по большому счету, это поможет и Западной Европе прежде всего.