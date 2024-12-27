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Почётный консул Беларуси в Белграде: мудрость и дипломатия Лукашенко помогут и России, и Украине

27 декабря 2024 16:27
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Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Почётный консул Беларуси в Белграде: мудрость и дипломатия Лукашенко помогут и России, и Украине-2

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде(Сербия):
Зная Александра Григорьевича, он еще не сказал свое последнее слово. Бог знает, сколько раз они нарушают вашу границу, но вы иногда мудро молчите и не говорите, чтобы просто не зажигать этот огонь. Потому что там очень легко развязать войну. Они этого и хотят. Я имею в виду силы, которые тянули Украину в эту кровавую войну. Так что я глубоко уверен, что мудрость и высокая дипломатия Александра Григорьевича поможет и России, и Украине. А по большому счету, это поможет и Западной Европе прежде всего.

# Драгомир Карич # Александр Лукашенко # Международная политика

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