Beauty Run: как это было. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Три тысячи подарков вручили в Минске участницам праздничного забега. Центр столицы сегодня принадлежал только женщинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний старт третий и самый многочисленный в истории турнира. О том, как хрупким и нежным дамам удается оставаться сильными и смелыми, расскажет Александр Лучонок.

Дистанции в два и пять километров по проспекту Независимости. Чтобы их преодолеть, потребовалось немало усилий, особенно когда на термометре -2ºС. Однако праздничная атмосфера на старте согревала участниц красивого забега.

Участницы:

Вот эта вод поддержка, которая стоит по бокам до конца, до финиша, она создает тепло.

Море эмоций положительных, заряд бодрости. Это просто здорово. Более 3000 смелых и сильных духом. Среди участниц актрисы, музыканты, политики и телеведущие. Наша коллега Ирина Ромбальская к этому забегу готовилась целую зиму.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь СТВ:

Я бегаю пять раз в неделю разные дистанции. У меня все по пульсу рассчитано на специальных часах. Так что я здесь предпочитаю такой научный подход. Поэтому надеюсь, что все получится.

Соревновались не только в том, кто быстрее пробежит, но и в креативной подготовке к празднику. Получился своего рода костюмированный флешмоб.

Участницы:

8 Марта – это день, когда нужно дарить подарки. А Снегурочки – это именно те люди, которые всегда дарят подарки.

Мне нравится Гермиона и то, что сейчас сама учусь в университете в Минске. Решила ее образ примерить. Аплодисменты и такая нужная поддержка бабушкам, мамам, подругам – своей силой духа они, без сомнения, восхищают мужчин. И каждая девушка на старте уже чемпион.

Женщину трудно найти и легко потерять, а угнаться за ней, как оказалось, еще сложнее. Хоть выбранные дистанции многие преодолели не без усталости, финишировав, были готовы еще раз выйти на старт.

Александр Лучонок, СТВ:

За первые три места в обеих дистанциях – денежные призы. А медали и цветы сегодня вручали всем участницам соревнований. Однако главная награда для них – это поддержка мужчин, которые всегда рядом.

К слову, организаторы привлекли внимание к проблеме насилия в семье. Забег прошел при поддержке Фонда ООН в области народонаселения.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Социальная составляющая – это женщина против насилия. Мы хотим, чтобы женщина была свободна в Беларуси, чтобы ее никто нигде не напрягал.