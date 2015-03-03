Новости Беларуси. Бдительные минчане помогли ликвидировать наркопритон в Центральном районе Минска.

Обеспокоенные сильным запахом ацетона в подъезде, жители одного из домов по улице Осипенко обратились в РУВД.

При проверке сотрудники отделения наркоконтроля обнаружили семена мака, приспособления и ингредиенты для изготовления наркотика, использованные шприцы, а также готовый к потреблению опий.

Хозяина квартиры и трёх его гостей задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.