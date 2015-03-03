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Бдительные минчане помогли ликвидировать наркопритон в Центральном районе Минска

03 марта 2015 19:12
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Новости Беларуси. Бдительные минчане помогли ликвидировать наркопритон в Центральном районе Минска.

Обеспокоенные сильным запахом ацетона в подъезде, жители одного из домов по улице Осипенко обратились в РУВД.

При проверке сотрудники отделения наркоконтроля обнаружили семена мака, приспособления и ингредиенты для изготовления наркотика, использованные шприцы, а также готовый к  потреблению опий.

Хозяина квартиры и трёх его гостей задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.                

# общество # Наркотики # Татьяна Обозная

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