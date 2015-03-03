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68 дней до Великой Победы: 3 марта 45-го под 3 гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта вышел на побережье Балтийского моря

03 марта 2015 15:53
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Новости Беларуси. 68 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 3 марта 45-го под руководством Панфилова 3 гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта вышел на побережье Балтийского моря.

Тем временем в Беларуси налаживается мирная жизнь. 70 лет назад 3 марта в восстановленном здании Витебского ветеринарного института на всех курсах возобновились занятия, которые продолжаются и сегодня. За освобожденные и отстроенные от немецких оккупантов  города и села,  мирное небо над головой мы неустанно благодарим тех, кто взял этот страшный удар  на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тамара Вешнякова, участник Великой Отечественной войны:
Когда началась война, я была Попова Тамара, мне было 8 лет. Наша семья состояла из 14 человек. Мужчины ушли на фронт, дети, старики и женщины остались (11 человек). И вот впереди была страшная война, блокада Ленинграда. С каждым днем становилось все хуже. Есть было нечего. Мы все перешли жить на кухню. Кухня у нас была без окна, морозы доходили до 40 градусов. Я вспоминаю, это было так страшно. Из 11 человек нас осталось только трое. Остальные все ушли из жизни.      

# общество # Беларусь помнит # Тамара Вешнякова

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