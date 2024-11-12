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Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»

12 ноября 2024 17:59
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Беларусь находится в лидерах по обеспеченности продовольствием. Это еще раз демонстрирует международная выставка-ярмарка «Продэкспо». Она собрала рекордное количество экспонентов – 160 компаний из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа».

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»-2

Для Минска они подготовили премьеры продуктовых и гастрономических новинок, презентации технологий и решений для производства продукции. Широчайший ассортимент мясной, молочной и хлебобулочной продукции, а также множество других товаров представляют белорусские предприятия. Отечественные производители узнаваемы далеко за пределами нашей страны.

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»-4

Юрий Шулейко, Заместитель Премьер-министра Беларуси:
Наша страна экспортоориентированная, особенно сельское хозяйство, оно имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта нашей страны. Мы находимся в преддверии подтверждения нашего экспортного потенциала. К концу года мы его будем декларировать минимум 8 миллиардов долларов, это значимо. Если в процентах, то это 116-117 % к уровню прошлого года.

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»-6

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
На выставке предприятия концерна представлены основными производителями, их 13. Фактически это половина того, что у нас есть, то, что мы можем сегодня продемонстрировать, дать попробовать и угостить наших потребителей. Отдельные виды новинок будут представлены нашими кондитерскими предприятиями, предприятиями масло-жировой отрасли, особенно нашими предприятиями, которые занимаются производством майонезной продукции, соусами.

Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»-8

В основной программе «Продэкспо» заявлены чемпионат кондитерского искусства и демонстрация работ кулинаров, мастер-классы шеф-поваров, баттл шефов и су-шефов, различные дегустации. Не менее насыщена и деловая часть выставки.

# Юрий Шулейко # Олег Жидков

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