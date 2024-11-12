Баттл шефов, дегустации и мастер-классы – что показывают на «Продэкспо-2024»

Беларусь находится в лидерах по обеспеченности продовольствием. Это еще раз демонстрирует международная выставка-ярмарка «Продэкспо». Она собрала рекордное количество экспонентов – 160 компаний из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа».

Для Минска они подготовили премьеры продуктовых и гастрономических новинок, презентации технологий и решений для производства продукции. Широчайший ассортимент мясной, молочной и хлебобулочной продукции, а также множество других товаров представляют белорусские предприятия. Отечественные производители узнаваемы далеко за пределами нашей страны.

Юрий Шулейко, Заместитель Премьер-министра Беларуси:

Наша страна экспортоориентированная, особенно сельское хозяйство, оно имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта нашей страны. Мы находимся в преддверии подтверждения нашего экспортного потенциала. К концу года мы его будем декларировать минимум 8 миллиардов долларов, это значимо. Если в процентах, то это 116-117 % к уровню прошлого года.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

На выставке предприятия концерна представлены основными производителями, их 13. Фактически это половина того, что у нас есть, то, что мы можем сегодня продемонстрировать, дать попробовать и угостить наших потребителей. Отдельные виды новинок будут представлены нашими кондитерскими предприятиями, предприятиями масло-жировой отрасли, особенно нашими предприятиями, которые занимаются производством майонезной продукции, соусами.