В Беларуси завершается закладка стабфондов

Обеспечить жителей страны отечественными продуктами, которые выращены на своей земле, – одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом и торговыми сетями. Свежие фрукты и овощи с пометкой «сделано в Беларуси» должны быть на полках магазинов вплоть до мая. Урожай важно не только вырастить и собрать, но и сберечь. Сейчас идет закладка продуктов в хранилища. Туда отправляются яблоки и так называемые товары борщевого набора – в этом году свыше 120 тысяч тонн плодоовощной продукции. Такой объем, по подсчетам специалистов, удовлетворит спрос покупателей, к тому же витаминами полностью обеспечат детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сохранить урожай и обеспечить потребителей всегда свежими дарами природы в межсезонье узнала Галина Буро.

Цвет дня – оранжевый. В плодоовощехранилище сельхозпредприятия «Можейково» в разгаре сортировка моркови. Женские руки мастерски отбирают самые красивые корнеплоды – часть закладывают на зимнее хранение, остальное – на реализацию.

Наталья Ясюкевич, садовод сельхозпредприятия «Можейково»:

Мы укладываем морковочку в сеточки для продажи. У нас хорошая морковка, пользуется спросом, люди довольны, она сладенькая у нас, можно приготовить очень много блюд с нее.

Особенно ценны такие витамины к столу в межсезонье. Об этом аграрии начинают заботиться уже с конца августа, когда первые фрукты и овощи прямо с садов и полей отправляются в 3 хранилища хозяйства. Около 20 % урожая закладывают в стабилизационный фонд – это яблоки, свекла, морковь, капуста и картофель. В этом году лучший результат в хозяйстве показала столовая свекла – урожайность свыше 400 центнеров с гектара. Хотя изначально корнеплод заставил поволноваться агрономическую службу. Ведь, когда сеяли, почти совсем не было влаги, но затем дожди все же помогли хорошему урожаю. Такие стабилизационные фонды сейчас формируют во всех областях страны. План на этот год – заложить более 120 тысяч тонн витаминной продукции. Параллельно ведется разработка новых подходов по круглогодичному хранению.