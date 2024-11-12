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Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ

12 ноября 2024 17:57
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Коллективные и совместные «рецепты» важны не только в решении климатических проблем, но и в вопросах безопасности. 12 ноября в Москве встретились главы оборонных ведомств государств – участников СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа».

Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ-2

В очередном заседании Совета министров обороны стран Содружества приняла участие и белорусская делегация во главе с Виктором Хрениным. Встреча прошла под председательством главы российского военного ведомства.

Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ-4

А вот Ереван и Кишинев своих участников не прислали. В формате «семерки» военные обсудили вопросы региональной безопасности. Именно она сегодня под прицелом «коллективного Запада», который, пытаясь сохранить роль гегемона, продолжает «бряцать» натовским оружием у наших границ.

Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ-6

И в этих условиях, безусловно, нужен наш коллективный ответ. А значит, военным на пространстве СНГ необходимо укреплять взаимодействие по всем направлениям. Одно из них – совместную научно-исследовательскую работу оборонных ведомств – также обсудили участники встречи.

Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ-8

Сегодня же главы оборонных ведомств стран Содружества возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной. В будущем году в СНГ отметят 80-летие Великой Победы. Важнейшее событие XX века, которое сегодня нас всех объединяет. Завершилась церемония в Александровском саду торжественным маршем роты почетного караула.

# Виктор Хренин # СНГ

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