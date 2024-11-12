Ереван и Кишинёв не прислали участников на Совет министров обороны СНГ

Коллективные и совместные «рецепты» важны не только в решении климатических проблем, но и в вопросах безопасности. 12 ноября в Москве встретились главы оборонных ведомств государств – участников СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа».

В очередном заседании Совета министров обороны стран Содружества приняла участие и белорусская делегация во главе с Виктором Хрениным. Встреча прошла под председательством главы российского военного ведомства.

А вот Ереван и Кишинев своих участников не прислали. В формате «семерки» военные обсудили вопросы региональной безопасности. Именно она сегодня под прицелом «коллективного Запада», который, пытаясь сохранить роль гегемона, продолжает «бряцать» натовским оружием у наших границ.

И в этих условиях, безусловно, нужен наш коллективный ответ. А значит, военным на пространстве СНГ необходимо укреплять взаимодействие по всем направлениям. Одно из них – совместную научно-исследовательскую работу оборонных ведомств – также обсудили участники встречи.