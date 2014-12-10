Белорусы взяли три золота на Всемирном кулинарном кубке в Люксембурге

Во Всемирном кулинарном кубке участвовали 10 белорусских кулинаров, в том числе шестеро от министерства, и все они были отмечены профессиональным жюри: трое получили золотые медали, двое - серебряные, четверо - бронзовые. Еще один участник удостоен диплома

Всемирный кубок - звучит очень громко. Что это за мероприятие? Какие блюда соревнуются между собой?

Инна Варенникова, кондитер:

Было две категории. Одна - кулинарная, где были работы из сыра, кондитерского жира, фрукты, овощи. И вторая категория - кондитерская, где мы и участвовали. Это работы по шоколаду, марципан, карамели…

Как много времени требуется для того, чтобы выполнить конкурсную работу? Вам давалось время на изготовление работ, или вы везли уже ваши работы на конкурс, чтобы показать?

Нина Яковчук, кондитер:

Мы везли наши работы. Делали мы их дома. Если делать большой букет цветов - это занимает три-четыре недели.

Есть ли у белорусских кондитеров свой стиль. Отмечают ли наши работы?

Инна Варенникова, кондитер:

Наши работы, безусловно, отмечают. Отмечали позитив, исходящую от работ некую доброту.