Бамбуковые стаканчики, сумки из бумажной кожи, деревянные вилки: что значит – быть «эко-френдли»?

Это и есть настоящее лицо нашей планеты. Угнетенная гримаса – отпечаток современных реалий жизни. Что нужно сделать, чтобы это исправить, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Минчанка Эвелина Шунейко проводит будни с ароматом кофе. На работе, дома, на бегу – эликсир бодрости девушка вкушает исключительно из любимой кружки – удобно и, как модно сейчас говорить, «эко-френдли».

Эвелина Шунейко, последовательница эко-движения «Zero waste»:

Как и многих людей, меня волнует проблема пластика в мировом океане, проблема загрязнения окружающей среды. И это, на самом деле, маленький шаг, который мы можем сделать – это брать многоразовый стаканчик. Который всегда будет с нами, который красивый, и будет нам нравиться. Потому что мы выпили кофе и сразу выбросили пластиковый стаканчик, и он еще много лет будет лежать в земле.

«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске Светлана Гатальская, владелица эко-магазина:

Один из самых популярных товаров на данный момент у нас в магазине – это бамбуковые кружки для чая и кофе. Это товар, который сокращает большое количество мусора. Одноразовые стаканчики и бумажные, которые не бумажные, которые содержат в себе прослойку пластика. Которые выглядят экологичными, но на самом деле – нет.

Быть «эко-френдли» – это не только безопасно для окружающей среды, но и прибыльно. Светлана вместе со своей компаньонкой Юлией следуют за движением «Zero waste» – ноль отходов – ноль потерь. Основная идея – сокращение количества производимого нами мусора за счет многоразового использования бытовых предметов.

На этой философии девушки построили свое дело. Эко-лавка безнес-вумен отчасти похожа на музей раритетов. Пестрые авоськи, натуральное мыло из душистого дёгтя и деревянные зубные щетки. Все то, от чего так рьяно пытались откреститься дети 90-ых, в 21-ом веке актуально как никогда.

«Накопили около 10 килограммов»: в Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств Наталья Блыщик, сотрудница Центра экологических решений:

Вне зависимости от того, как называется товар – с приставкой «эко» или без приставки «эко», если мы будем этот продукт, товар нерационально использовать, использовать его одноразово либо не беречь его, либо этот продукт будет неремонтируемый или не перерабатываемый, то это не поможет нашей окружающей среде.

Спасти планету, не отходя от кассы. Бомба замедленного действия – пластиковые пакеты. В обиходе существуют недолго, а процесс их разложения занимает сотни лет. Ежеминутный оборот этой ядовитой тары в мире превышает 1 млн. единиц.

В Беларуси проблему поставили на контроль. В гипермаркетах столицы стали появляться эко-пакеты на основе кукурузного крахмала, которые не загрязняют почву, а при желании и определенных условиях могут использоваться в качестве удобрений. Свое решение глобальной проблемы предлагает проект «Торбашоу».

Екатерина Арчакова, автор проекта «Торбашоу»:

Наш проект сражается с пластиковыми пакетами и делает все, чтобы их было меньше. Например, мы производим многоразовые альтернативы пакетам. Например, мы предлагаем авоськи, в которые обычно кладут фрукты, овощи, конфеты, орехи, сухофрукты и другие продукты. Это белорусская ткань, она синтетическая – легко моется и быстро сушится. Это значит, что экологичность любого товара – это, в первую очередь, его многоразовость.

Экологично – значит стильно. Мода следует духу времени. Все больше стилистов выбирают минималистичный дизайн, простые формы и натуральные материалы.

Рюкзаки, клатчи, кросс-боди и даже дорожные сумки. Марина Антипович превращает бумажную кожу в произведения искусства.

Марина Антипович, дизайнер эко-сумок:

Бумажная кожа, она сделана на основе целлюлозы. Так что это достойная альтернатива натуральной коже, эко-коже. И в целом это такая оригинальная штука – такого нигде нет. Когда ты слышишь «бумажная сумка» либо «бумажная кожа» – это по-настоящему впечатляет и удивляет. Бумажную кожу можно стирать в стиральной машине, причем, с порошками. Она держит форму, ее можно носить бесконечно долго.

Сохранить чистоту природы – основа творческой деятельности и семейного подряда Евгения и Миры Кобальт.

Евгений Кобальт, последователь эко-движения «Zero waste»:

Создаем и продвигаем товары, которые оставляют минимальный экологический след. Наша эко-посуда из нашего белорусского дерева – хорошая альтернатива. Сразу ложка и вилка – два в одном. Можно брать с собой. Для мытья посуды губки из органических веществ – из джута. Это такое растение. Выполняет ту же функцию, и в дальше, когда попадает на утилизацию, просто разлагается на органику.