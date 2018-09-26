«Накопили около 10 килограммов»: в Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств

Мучительная слабость и невыносимая головная боль, бессильные пилюли. Если это тоже ваш случай, то, скорее всего, вы стали жертвой химического загрязнения. В Беларуси на одного человека приходится аж 30 упаковок лекарств, а отходы гормональных и противовоспалительных препаратов вызывают необратимые изменения даже в организме рыб.

Наталья Блыщик, сотрудница Центра экологических решений: Лекарства в связи с тем, что они плохо разлагаются в окружающей среде, они накапливаются в рыбах, попадают, таким образом, в пищевую цепочку к животным и в организм человека. Если мы выбрасываем лекарства в канализацию, то это напрямую попадает сразу же в окружающую среду, в наши реки.

Лекарства лекарствам рознь! Те же витамины и растительные препараты абсолютно безвредны, что для человека, что для природы. Опасные элементы, заверяют специалисты, сможет укротить правильная утилизация. Урна – не лучший вариант: прямо с полигона для бытовых отходов лекарства могут попасть в почву и грунтовые воды.

В белорусской столице проблему решают, опираясь на лучшие мировые кейсы. Этот алый контейнер стоит в одной из минских поликлиник, сконструировали его отечественные специалисты.

Наталья Блыщик: Наш контейнер стоит уже около 2 месяцев, мы накопили около 10 килограммов лекарств, то есть люди принесли. Утилизация 1 килограмма лекарств стоит до 4 рублей.

Например, в Германии остатки медикаментов содержатся даже в питьевой воде! В Центре экологических решений и Академии наук доказали: в наших реках есть следы препаратов, но незначительные.

Наталья Блыщик:

Сейчас наш медицинский университет работает над другим методом: более прогрессивным и менее опасным для окружающей среды – химическая дезактивация. Это метод, когда действующее лекарственное средство дезактивируется и переходит в безопасную для окружающей среды, неактивную форму.