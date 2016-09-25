Байки, трюки, эмоции: 4 тысячи мотоциклистов закрыли сезон в Минске

Новости Беларуси. У байкеров и аграриев много общего. Одна ошибка в пути грозит тяжелыми последствиями. Остаться без урожая, улететь в кювет… На неделе по Минску проехались 4 тысячи мотоциклистов. Колонну возглавил Президент Александр Лукашенко. Мотоцикл, как ни странно, – один из символов инноваций. Когда производители тяжелых моторов в США, Германии и Японии столкнулись с кризисом, переориентация на железных коней спасла от разорения. А у граждан появился дешевый и экономичный транспорт.

Кстати, первые мотоклубы создавали вернувшиеся с войны пилоты, не желающие расставаться с кожаными куртками и ощущением скорости, высоты и свободы. Сегодня мотоцикл часто – это настоящее произведение искусства. И, скорее, имиджевая вещь. А байкеры стараются участвовать в жизни города, пропагандировать культуру вождения. Не чужды они и чувства патриотизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По-белорусски дорога и подарок одно слово – гостинец. Настоящим подарком для любителей дорог стал международный мотофестиваль в Минске. В Беларусь, словно птицы в свои гнезда, слетелись байкеры из 15 стран Европы и СНГ.

Андрей Герман, участник закрытия мотосезона (Россия):

Беларусь, с одной стороны, это почти Европа. Когда мы выезжаем отсюда, попадаем в Европу. С другой стороны, здесь по-прежнему говорят и по-русски, и понимают нас с точки зрения душевных ценностей. Поэтому мы здесь по-прежнему дома, но уже в пути.

Именно Беларусь люди в черном для закрытия мотосезона выбирают уже седьмой год подряд. Такой слет можно повторить и в других странах. Но такой праздник – вряд ли. В мире моторов о нашем гостеприимстве ходят легенды, поэтому и байкеры к нам едут, даже так – мчатся со всех уголков континента.

Пол Бэйфильд, участник закрытия мотосезона (Великобритания):

Я впервые в Минске, да и вообще я первый раз в этой части света. И мне здесь определенно нравится. В Беларуси отлично организовано дорожное движение, нет такого огромного количества пробок, как в Лондоне.

Чтобы с легкостью к нам могли добраться любители мотопутешествий даже с Туманного Альбиона, для байкеров в Беларуси – зеленый свет и пограничный коридор такого же цвета. Впервые гостям на стальных конях отменили визы, снизили цены в гостиницах. Для рыцарей дорог показали белорусские замки и дворцы, мемориалы и туристические комплексы. Последней в презентационном маршруте по Беларуси отстрелялась «Линии Сталина».

Юлия Рузняева, участник закрытия мотосезона (Россия):

Это общая история, это всегда интересно. Когда в таких местах бываешь, всегда ощущаешь дух прошлого. Связь родственная, это чувствуется, а в таких местах особенно.

Фестиваль на колесах – не только международный авторитет стране, но и экономическая выгода. Байкеры – народ состоятельный и состоявшийся. У них есть деньги, которые они не прочь потратить. В дни закрытия мотосезона гости смогли оценить гостиничную и торговую инфраструктуру вдоль белорусских гостинцев.

Бьерн Солберг, участник закрытия мотосезона (Норвегия):

Меня очень впечатлило гостеприимство белорусов. Вы очень доброжелательны, всегда улыбаетесь. Понравился Минск, повсюду чистота, красивая архитектура.

Хотя разговаривают по-разному, но на одном языке дружелюбия, которое стирает границы. Причем эти объятия в буквальном смысле самые крепкие. Здесь байкеры из двух союзов: Евразийского и Европейского. Но эти брутальные мужчины вне политики. Государственные флаги здесь только для того, чтобы показать: мол, я из этой страны и тоже с вами в Беларуси.

Минский международный фестиваль – настоящая Мекка для байкеров и в европейском сообществе мотопутешественников такой же узнаваемый бренд, как и Harley-Davidson. Именно под эгидой этой мировой марки и проходит грандиозный праздник. Американская компания Беларусь выбирает уже седьмой год. Появились уже и свои традиции: собираться у подножия Кургана Славы и вместе стартовать в белорусскую столицу. В этом году только сверху монумента можно было оценить размах мотоколонны. Но за грандиозностью старались уделить внимание каждому.

Министры и финансисты. Поэтому до старта между делом и мотоциклами люди дела могли инвестпроекты обсудить. За шлемами ведь сразу и не разглядишь первых лиц. Во главе колоны – Александр Лукашенко. Такому грандиозному празднику репутацию не подмочила даже осенняя погода. Перед мотопарадом – построение и напутствие нашего Президента.

Свои байки показать в Беларусь приехало почти четыре тысячи рыцарей дорог. А еще и на чужие чопперы поглазеть и на нашего Президента посмотреть. Кто еще из политиков так лихо с байком управляется? Впрочем в колонне – вся сильная половина семьи Лукашенко. Младший Николай на сиденье, Виктор и Дмитрий – на своих байках. За спиной Президента еще почти четыре тысячи байкеров Европы. Пристроится к этой гвардии рыцарей дорог пытались даже те, кто не то что ездить, ходить толком пока не научился.

Ради закрытия мотосезона перекрыли главную артерию города. Проспект Независимости стал бесплатной смотровой площадкой. Селфи и эмоциональные обсуждения. Белорусский Президент рулит. Еще ни один из руководителей государств так смело и умело не рассекал по городским проспектам. Реальный мужской поступок оценили и в виртуальной реальности.

Александр Лукашенко на мотопараде был на своем уже проверенном Harley, но с новой аэрографией. В общем, оттюненговали и сам праздник. Чтобы интересно было и для дедушки, и для внука. Байкерами смогли почувствовать себя даже самые молодые зрители. Уроки вождения от юных инспекторов и селфи на фоне настоящих мотоциклов. А чтобы все могли приобщится к празднику, концерт и конкурсы транслировали на специальном огромном экране. Точкой торжества стал фейерверк, а вот восклицательным знаком – трюки госавтоинспекторов.