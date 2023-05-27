Во всех районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. Запреты и ограничения на посещение лесов введены во всех районах Беларуси. Это связано с высокой пожароопасной обстановкой, особенно в центральной и восточной частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за прошедшие сутки, 26 мая, в лесном фонде Минлесхоза произошло восемь пожаров. Больше всего случаев зафиксировано в Брестской области. Всего с начала года сотрудники гослесохраны ликвидировали 157 пожаров. По информации Белгидромета, уже 28 мая местами по Беларуси ожидаются ночные заморозки. А значит, ситуация может измениться.

Напомним, на сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с ее помощью можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Информация обновляется в режиме реального времени, поэтому данные могут меняться.