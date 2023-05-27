Девять белорусских зубров прибыли в Башкортостан

Переехали на постоянное место жительства в Приволжье. Первые белорусские зубры прибыли в Башкортостан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять лесных гигантов уже обживаются на территории местного заповедника, где для животных создали необходимые условия.

Сначала они пройдут карантин, для этого построили просторные вольеры. Всего сюда доставят 18 зубров. Они будут участвовать в программе разведения для создания новой популяции.

Договоренность о передаче нескольких особей Башкортостану была достигнута в январе, когда в Минск с визитом приезжал глава этого российского региона. К слову, численность популяции зубров в Беловежской пуще позволяет без ущерба продавать и передавать животных в другие заповедники. В начале 2022 года в пуще насчитывалось более 700 особей.