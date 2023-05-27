Прямой эфир

Девять белорусских зубров прибыли в Башкортостан

27 мая 2023 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переехали на постоянное место жительства в Приволжье. Первые белорусские зубры прибыли в Башкортостан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять лесных гигантов уже обживаются на территории местного заповедника, где для животных создали необходимые условия. 

Девять белорусских зубров прибыли в Башкортостан-1

Сначала они пройдут карантин, для этого построили просторные вольеры. Всего сюда доставят 18 зубров. Они будут участвовать в программе разведения для создания новой популяции.

Договоренность о передаче нескольких особей Башкортостану была достигнута в январе, когда в Минск с визитом приезжал глава этого российского региона. К слову, численность популяции зубров в Беловежской пуще позволяет без ущерба продавать и передавать животных в другие заповедники. В начале 2022 года в пуще насчитывалось более 700 особей. 

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во всех районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов
27 мая 2023 13:08

Во всех районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов

«Зачистить квадрат и найти человека». Как готовят собак для поиска пропавших людей?
27 мая 2023 12:22

«Зачистить квадрат и найти человека». Как готовят собак для поиска пропавших людей?

«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?
27 мая 2023 11:44

«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?