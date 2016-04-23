Скорая помощь: сколько бригад готовы выехать на вызов в Минске и во сколько это обходится государству?

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня мы поговорим о его жителях, которые занимаются очень ответственным и очень сложным делом. Их работа требует полной самоотдачи, умения сохранять спокойствие даже в самой сложной ситуации и быстро принимать решение. При этом быть коммуникабельным и находить контакт с разными людьми.

Догадались, о ком пойдет речь? Спасатели, наверно скажет кто-то из вас. Нет. Хотя очень близко. Да, они тоже приходят на помощь, когда нам плохо. Быстро определят почему и, по возможности, снимут боль. И в любом случае сделают все, чтобы избавить нас от страданий. Да, речь пойдет о скорой помощи.

Открывая дверь бригаде медиков, приехавших по вашей просьбе, вы хоть раз задумывались, сколько вызовов им приходится обслуживать в сутки? Сколько времени они проводят на колесах и с чем приходится сталкиваться? Вряд ли. Когда мы или кто-то из наших близких болен, нам не до этого. Теперь, когда все, надеюсь, в добром здравии, пора исправить этот пробел.

Как организована в столице работа «скорой»? Сколько бригад готовы выехать на помощь и сколько это стоит? На вопросы ведущего программы ответит главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Александр Жинко.