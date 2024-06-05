Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И сегодня мы поговорим о современности с тем, кто родился ровно 225 лет назад. Александр Сергеевич Пушкин – завтра вот такой славный юбилей. И как тут вслед за Блоком не прокричать.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду
Помоги в немой борьбе.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Александр Сергеевич писал о нас. О современности. О бунте подлой черни. О противостоянии со злобным Западом. Европа в отношении России всегда была столь невежественна, как и неблагодарна. Об истории нашей писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Об Александре Лукашенко Пушкин писал – о мощный властелин судьбы. Так сверим новости по гению.
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами.
И разве не про Батьку? О нашем Президенте, который пашет на страну, как каторжанин, который и дрова порубит, и на поле хозяин, и в образование вникает как педагог, и в промышленности он как настоящий директор.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Тут любопытные всплыли воспоминания. Земляной червяк, говнюк, Дракохруст, полицайский грантовый слизень, разразился. Это ему извращенец Федута рассказывал. Они думали управлять страной, «сближаться с Западом» и «впрягать дискурс Гайдара и Чубайса» за спиной Лукашенко. А он, мол, будет свадебным генералом, народ успокаивать. Подлецы, жалкие, смешные. Завистники и клеветники. Подонки. Вы – тот самый завистливый и грязный Сальери. А Лукашенко – Моцарт. Гений.
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