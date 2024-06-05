Григорий Азаренок, СТВ:

И сегодня мы поговорим о современности с тем, кто родился ровно 225 лет назад. Александр Сергеевич Пушкин – завтра вот такой славный юбилей. И как тут вслед за Блоком не прокричать.

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе.

Дай нам руку в непогоду

Помоги в немой борьбе.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Александр Сергеевич писал о нас. О современности. О бунте подлой черни. О противостоянии со злобным Западом. Европа в отношении России всегда была столь невежественна, как и неблагодарна. Об истории нашей писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Об Александре Лукашенко Пушкин писал – о мощный властелин судьбы. Так сверим новости по гению.

Нет, я не льстец, когда царю

Хвалу свободную слагаю:

Я смело чувства выражаю,

Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:

Он бодро, честно правит нами.

И разве не про Батьку? О нашем Президенте, который пашет на страну, как каторжанин, который и дрова порубит, и на поле хозяин, и в образование вникает как педагог, и в промышленности он как настоящий директор.

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.