Прямой эфир

Азарёнок: «Пророчества Пушкина – приговор подлому Западу!»

05 июня 2024 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: «Пророчества Пушкина – приговор подлому Западу!» -1

Григорий Азаренок, СТВ:
И сегодня мы поговорим о современности с тем, кто родился ровно 225 лет назад. Александр Сергеевич Пушкин – завтра вот такой славный юбилей. И как тут вслед за Блоком не прокричать.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду
Помоги в немой борьбе.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Александр Сергеевич писал о нас. О современности. О бунте подлой черни. О противостоянии со злобным Западом. Европа в отношении России всегда была столь невежественна, как и неблагодарна. Об истории нашей писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Об Александре Лукашенко Пушкин писал – о мощный властелин судьбы. Так сверим новости по гению.

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами.

И разве не про Батьку? О нашем Президенте, который пашет на страну, как каторжанин, который и дрова порубит, и на поле хозяин, и в образование вникает как педагог, и в промышленности он как настоящий директор.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Азарёнок: «Пророчества Пушкина – приговор подлому Западу!» -4

Тут любопытные всплыли воспоминания. Земляной червяк, говнюк, Дракохруст, полицайский грантовый слизень, разразился. Это ему извращенец Федута рассказывал. Они думали управлять страной, «сближаться с Западом» и «впрягать дискурс Гайдара и Чубайса» за спиной Лукашенко. А он, мол, будет свадебным генералом, народ успокаивать. Подлецы, жалкие, смешные. Завистники и клеветники. Подонки. Вы – тот самый завистливый и грязный Сальери. А Лукашенко – Моцарт. Гений.

Подробности смотрите в видео в нашем Telegram-канале.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Александр Пушкин

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко встретился с белорусами Иркутска! За что ценят Президента Беларуси в России?
05 июня 2024 17:07

Лукашенко встретился с белорусами Иркутска! За что ценят Президента Беларуси в России?

Восстановление суставов и мигрень – как кошки могут лечить человека
05 июня 2024 16:27

Восстановление суставов и мигрень – как кошки могут лечить человека

Белоруска рассказала, как кошки помогли ей справиться с коронавирусом
05 июня 2024 16:23

Белоруска рассказала, как кошки помогли ей справиться с коронавирусом