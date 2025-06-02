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Дальнобойщик из Беларуси сбивал дроны камнями в Иркутской области

02 июня 2025 12:42
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Дальнобойщик из Беларуси сбивал дроны камнями в Иркутской области-0

В Усольском районе Иркутской области белорусский водитель рассказал, как он и другие дальнобойщики пытались сбить камнями вылетающие из грузовика беспилотники. Гражданин РБ Антон Мацкевич сообщил, что они предприняли все возможное, чтобы не дать им взлететь. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы все, кто стоял здесь на парковке, все помогали, чтобы они (дроны – ред.) не взлетали больше никуда», – сказал он.

Губернатор области сообщил, что грузовик был заблокирован и уничтожен. В Министерстве обороны подтвердили, что последствия атаки по аэродромам в Мурманской и Иркутской областях были ликвидированы.

Фото: pixabay

# Беларусь-Россия

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