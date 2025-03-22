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В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель

22 марта 2025 17:10
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В Беларуси в 2025 году планируют вовлечь в сельхозоборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Речь об участках на полях, которые давно заброшены и заросли деревьями и кустарниками и лишь мешают проходу по пашне крупногабаритной сельхозтехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Применить к таким землям хозяйский подход – поручение Президента. Минсельхозпрод в Год благоустройства разработал детальный план наведения порядка. Рабочие группы созданы во всех областных комитетах по сельскому хозяйству. 

В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель-2

Деревья пилят, щепки летят. Этот заросший островок на поле некогда был хутором, дом развалился, а участок ощетинился растительностью. Такое грустное наследство и досталось сельхозпредприятию Драпова. Подобные, как говорят, лужки посреди пашни мешают широкозахватной технике обрабатывать поля. Но в этом сезоне проблему аграрии искоренят.

В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель-4

Александр Башко, прораб сельхозпредприятия «Драпово»:
Мы все это вырезаем, делаем раскорчевку, потом пашем и все засеваем. Вводим в севооборот. Древесину, которую мы изготавливаем, используем для отопления котельной, мастерских, ферм. Вот большое поле. Большие урожаи.

В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель-6

Избавляться от заброшенных пятен на полях – поручение главы государства. Такой хозяйский подход в Драпово уже оценили. Более чем за 2 года работ ввели в севооборот 15 гектаров земли.

Александр Башко:
Это урочище поля называется Ганы. В 23-24 годах здесь было 9 лужков. Мы все это убрали, очистили, и сейчас сплошное поле.

В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель-8

В 2025 году посевные площади расширят еще на 18 гектаров. Две строительные бригады от хозяйства трудятся ежедневно, вычищают пашни не только от стихийных зарослей, но и от ветхих пустующих построек.

В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель-10

Галина Буро, корреспондент:
Этот дом возле поля пока относится к сельсовету. Наследники от него отказались, постройки обветшали и было принято решение об их сносе. После завершения всех работ эта земля будет вовлечена в сельхозоборот.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство

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