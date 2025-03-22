В Беларуси разработали детальный план по расчистке полей. В оборот введут тысячи га заброшенных земель

В Беларуси в 2025 году планируют вовлечь в сельхозоборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Речь об участках на полях, которые давно заброшены и заросли деревьями и кустарниками и лишь мешают проходу по пашне крупногабаритной сельхозтехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Применить к таким землям хозяйский подход – поручение Президента. Минсельхозпрод в Год благоустройства разработал детальный план наведения порядка. Рабочие группы созданы во всех областных комитетах по сельскому хозяйству.

Деревья пилят, щепки летят. Этот заросший островок на поле некогда был хутором, дом развалился, а участок ощетинился растительностью. Такое грустное наследство и досталось сельхозпредприятию Драпова. Подобные, как говорят, лужки посреди пашни мешают широкозахватной технике обрабатывать поля. Но в этом сезоне проблему аграрии искоренят.

Александр Башко, прораб сельхозпредприятия «Драпово»:

Мы все это вырезаем, делаем раскорчевку, потом пашем и все засеваем. Вводим в севооборот. Древесину, которую мы изготавливаем, используем для отопления котельной, мастерских, ферм. Вот большое поле. Большие урожаи.

Избавляться от заброшенных пятен на полях – поручение главы государства. Такой хозяйский подход в Драпово уже оценили. Более чем за 2 года работ ввели в севооборот 15 гектаров земли. Александр Башко:

Это урочище поля называется Ганы. В 23-24 годах здесь было 9 лужков. Мы все это убрали, очистили, и сейчас сплошное поле.

В 2025 году посевные площади расширят еще на 18 гектаров. Две строительные бригады от хозяйства трудятся ежедневно, вычищают пашни не только от стихийных зарослей, но и от ветхих пустующих построек.