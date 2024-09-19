Грамотные наставники и хорошие выплаты – как поддерживают молодых специалистов?

Молодые кадры – потенциал и стратегический ресурс страны. На контроле вопрос закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте. В 2024 году практическое звено здравоохранения пополнилось на более чем 8 тысяч человек. Все они получают всестороннюю помощь от государства – льготы, предоставление общежития, а также поддержку от университетов.

Порядка 40 % сотрудников Минской центральной районной больницы – молодые специалисты. Только в 2024 году коллектив этого учреждения пополнили около 60 новых врачей и свыше полсотни медицинских сестер. Уровень закрепляемости кадров здесь достигает рекордных 74 %. Нуждающимся предоставляется место в общежитии. Тем, кто снимает жилье, компенсируют часть затрат. Такая забота ощутимо повышает мотивацию. Но это не единственное, что поддерживает интерес молодых медиков к работе в учреждении.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы:

У нас в коллективном договоре предусмотрено не менее 30 % доплаты к контракту. Молодой специалист, если хочет работать, он всегда имеет возможность подработать. Врач общей практики получает – молодой специалист – не менее 2 400 рублей.

Подготовка медицинских специалистов – ключевая задача профессорско-преподавательского состава. Об этом не раз упоминал Александр Лукашенко. Однако обучение не заканчивается в стенах университета. Оно продолжается на протяжении всей карьеры врача. Вузы активно взаимодействуют с выпускниками, предлагая программы повышения квалификации, консультации и помощь в трудоустройстве.