Азарёнок: Германия не зовёт Беларусь и Россию на памятное мероприятие, она зовёт туда полицаев и власовцев

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сошел. Сошел сегодня Благодатный огонь! Пожалел нас Господь, терпит пока все наши человеческие мерзости, дает еще шанс. Христос Воскресе! Смерть снова повержена, она бежит, ад рушится, грешников выводит Господь, радуются народы, вопит и корежится в злобе дьявол. Он снова проиграл. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

А в 1945 году Пасха выпала на 6 мая. В этот же день церковь празднует день великомученика Георгия Победоносца. В этот день под ударами маршала Георгия пала цитадель сатаны. Окончилась Берлинская наступательная операция. Нацистская Германия была разгромлена, повержена, разбита. Народы торжествовали. Советский Союз победил. Но еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Брехт писал: «Они спрятались, затаились, копили силы, ждали реванша, ждали своего часа. И вот он пришел». Семейные биографии, родовые истории иногда говорят гораздо больше, чем сухие страницы архивов. И часто задают чудовищные вопросы.

Григорий Азаренок:

Один человек не радовался 2000 лет назад. Иуда Искариотский. Один из первых учеников – он предал Господа. Продал. С тех пор нарицательны и имя его, и сумма – 30 сребреников. Они всегда отливаются в петлю. Бундестаг переименуют в Бундесвер. Немецкие власти не зовут на памятные мероприятия победителей – дипломатов Беларуси и России. Они позовут туда полицаев и власовцев, вражеских прислужников, врагов Победы, сбежавший сброд. У нас часто называют этих слизней фашистами. Бросьте. Не дослужатся они до фашистов никогда. Обычные коллаборационисты из аборигенов.

Григорий Азаренок:

Если хотите понять психотип этих слизней – посмотрите фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников». Там есть бывший учитель музыки Портнов, ставший при немцах полицаем и пытающий свою бывшую ученицу. Уважения от новых хозяев он своими делами не добился. В фашисты его не записали. Так, временно полезный унтерменш, которого последним отправят в печь. Они таковы. Всегда были и всегда будут.