История, знакомая, пожалуй каждому белорусу сегодня зазвучала по-новому. Громкая премьера на сцене Белорусской государственной академии искусств. К 80-летию Великой Победы студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке. Дебют на сцене университета увидели и наши корреспонденты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории белорусского театра герои повести «А зори здесь тихие», старшина Васков и его зенитчицы заговорили на китайском языке. На сцене Белорусской государственной академии искусств постановка магистрантов из Поднебесной. К спектаклю готовились основательно – полгода участники постановочной группы изучали одноименную повесть Бориса Васильева, тщательно подбирали актеров. Сюжет произведения и советский фильм «А зори здесь тихие…» Станислава Ростоцкого в Китае давно стал культовым. Его любил Дэн Сяопин, называл типично китайской картиной и ввел повесть в обязательную школьную программу.

У Мэнде, магистрант Белорусской государственной академии искусств, актриса спектакля «А зори здесь тихие»:

Эта история в Китае очень известная, ее знает много людей, даже мои родители. Декорации, костюмы и даже внешность героев максимально похожи на кадры из советской киноленты. Чтобы играть достоверно и максимально вжиться в образ – актеры даже вносили изменения в свою внешность. Например, у аспиранта Лю Ханьюань, игравшего старшину Васкова – несколько месяцев ушло на то, чтобы отпустить усы.