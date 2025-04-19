Студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие..» на китайском языке
История, знакомая, пожалуй каждому белорусу сегодня зазвучала по-новому. Громкая премьера на сцене Белорусской государственной академии искусств. К 80-летию Великой Победы студенты из КНР поставили спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке. Дебют на сцене университета увидели и наши корреспонденты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в истории белорусского театра герои повести «А зори здесь тихие», старшина Васков и его зенитчицы заговорили на китайском языке. На сцене Белорусской государственной академии искусств постановка магистрантов из Поднебесной. К спектаклю готовились основательно – полгода участники постановочной группы изучали одноименную повесть Бориса Васильева, тщательно подбирали актеров. Сюжет произведения и советский фильм «А зори здесь тихие…» Станислава Ростоцкого в Китае давно стал культовым. Его любил Дэн Сяопин, называл типично китайской картиной и ввел повесть в обязательную школьную программу.
У Мэнде, магистрант Белорусской государственной академии искусств, актриса спектакля «А зори здесь тихие»:
Эта история в Китае очень известная, ее знает много людей, даже мои родители.
Декорации, костюмы и даже внешность героев максимально похожи на кадры из советской киноленты. Чтобы играть достоверно и максимально вжиться в образ – актеры даже вносили изменения в свою внешность. Например, у аспиранта Лю Ханьюань, игравшего старшину Васкова – несколько месяцев ушло на то, чтобы отпустить усы.
Лю Ханьюань, магистрант Белорусской государственной академии искусств, актер спектакля «А зори здесь тихие»:
Я очень серьезно отнесся к своей роли, потому что я живу в эпоху мира и считаю, что это большая ценность. В Китае очень уважают героев, которые боролись с фашизмом. Что касается повести, в Китае все знают эту историю: мой отец, мама, дедушка и даже мои друзья.
Сюжет повести очень близок и понятен китайцам. Девушки – вчерашние выпускницы, которые самоотверженно принимают свой первый и последний бой, у жителей Поднебесной вызывают искреннее восхищение. В силу менталитета в Китае принято рассказывать истории целиком – судьба женского отряда обогатилась новыми сюжетными линиями. В итоге небольшая повесть превратилась в более чем двухчасовую постановку. Было решено сократить спектакль до полутора часов без потери смысла.
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