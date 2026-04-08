Иван Крупко доложил Президенту о ситуации в АПК Гомельской области

Для успешной работы в полях нужна исправная техника. В области функционирует 16 райагросервисов. Передовые подходы в этом вопросе демонстрирует «Мозырьтехсервис». Здесь не просто ремонтируют и восстанавливают, но и производят целую линейку прицепной техники.

Иван Крупко в своем докладе отметил, что все сельхозпредприятия области приступили к работе. Ранние яровые засеяны на 80 % площадей. Завершить сев планируют уже к 14 апреля. Стоит задача сделать акцент на кукурузе. Она оправдывает себя в животноводстве. В нынешнем году в Гомельской области планируют получить более увесистый урожай этой культуры. Под посев отведено порядка 300 тысяч гектаров.

Председатели Витебского, Гомельского и Могилевского облисполкомов доложили главе государства по широкому кругу вопросов. Известно, предстоит большая командировка Александра Лукашенко в юго-восточные районы страны. С учетом этого в докладе главы Гомельской области отражены конкретные темы, которые находятся на контроле у Президента. В центре внимания, конечно, посевная.

Развитие регионов, ход посевной и в целом ситуация в сельском хозяйстве, а также кадровая политика – в графике Президента 8 апреля доклады руководителей трех областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Мы видим, какая потребность в сельском хозяйстве. И на базе ряда сельхозтехники, допустим, как агрокомплект, калинковичский наш завод, который выпускает плуги и глубокорыхлители, мы формируем понимание, где у нас узкое место, определяем, какая это будет техника, проектируем ее и фактически выпускаем под сезон, под потребность наших аграриев.

Поэтому здесь будут раскрыты два аспекта. Как ведется подготовка на базе вот этого техсервиса. А дальше будет рассказано, как в целом работает система сервиса в Гомельской области. Их 21 район. Сервисов у нас 16. Есть один сервис – работает на два района по ремонту техники. Не все производят технику, но в кооперации кто-то что-то производит. Это дает эффект, возможность быстро, под потребность сезона сделать технику.

В прошлом году здесь в кооперации с другими были выпущены две новые машины. Это кормораздатчик и прицепной агрегат, который делает несколько операций. Это прицеп по перевозке сенажной массы, силосной массы, и он потом перепрофилируется под вывозку и внесение органических удобрений.

Важной темой доклада также стало развитие АПК в некогда объединенных районах. Под патронат мозырского были взяты наровлянские хозяйства. Им была оказана поддержка в аграрном плане и в развитии животноводства. Шефскую помощь оказали наиболее технологичные и развитые сельхозпредприятия. Удалось не только сохранить производство и рабочие места, но и достичь достойного уровня по ключевым показателям.

Иван Крупко:

Предприятие «Криничная» фактически в прошлом году закончило новый молочно-товарный комплекс со всем шлейфом выращивания. Сегодня там производство молока – 25 литров и выше на одну корову. Фактически более 8 тысяч идет производство молока по результатам прошлого года. И мы продолжили строительство еще одного молочно-товарного комплекса. И я думаю, что мы в процессе поездки отдельные моменты, как мы развиваем эту территорию, покажем.

В ходе доклада затронули и перспективы развития мясного направления. Для этого в регионе изучали опыт российских коллег, в частности процесс и технологии выращивания мясных пород крупного рогатого скота. И в Гомельском районе создали племенное ядро. В целом в юго-восточном регионе определена системная работа с участием комплекса предприятий. Будет соблюден полный цикл, от племенного производства до выпуска готовой продукции.