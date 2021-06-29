Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия

Новости Беларуси. Дополнить «Поезд Победы» еще одной экспозицией о партизанском движении в Беларуси во время Великой Отечественной войны – такую идею предложил 29 июня премьер-министр Роман Головченко авторам уникального музея на колесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства посетил исторический эшелон. Это 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия. Каждый – отдельная страница истории.

Создать атмосферу и добиться погружения в реальность помогают новейшие технологии: более 4 000 единиц экспонатов, мультимедийные эффекты, театральное освещение, звуки и даже запахи. Перед прибытием в Беларусь «Поезд Победы» дополнил новый вагон, его посвятили защите Брестской крепости.