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Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия

29 июня 2021 18:20
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Новости Беларуси. Дополнить «Поезд Победы» еще одной экспозицией о партизанском движении в Беларуси во время Великой Отечественной войны – такую идею предложил 29 июня премьер-министр Роман Головченко авторам уникального музея на колесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия-1

Глава правительства посетил исторический эшелон. Это 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия. Каждый – отдельная страница истории.

Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия-4

Создать атмосферу и добиться погружения в реальность помогают новейшие технологии: более 4 000 единиц экспонатов, мультимедийные эффекты, театральное освещение, звуки и даже запахи. Перед прибытием в Беларусь «Поезд Победы» дополнил новый вагон, его посвятили защите Брестской крепости.

Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Современными методами визуализации создается полное ощущение аутентичности. Потому что все-таки сейчас очень важны для молодежи визуальные образы и погружение. Это элемент современных технологий, который создает эффект огромного масштаба и, наверное, именно чувство личного соучастия. Когда человек проходит, он как будто оказывается среди тех людей, которые здесь представлены.

# Великая Отечественная война # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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