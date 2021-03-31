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Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»

31 марта 2021 13:41
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Новости Беларуси. Автопарк Солигорской центральной больницы пополнился новым микроавтобусом. Автомобиль стал подарком медучреждению от предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»-1

Его стоимость – более 64 тысяч рублей. В салоне микроавтобуса девять пассажирских мест.

Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»-3

Транспорт будет использоваться для перевозок медперсонала и при необходимости пациентов, а также для работы выездных врачебных бригад.

Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»-5

Александр Кисель, главный врач Солигорской центральной больницы:
Данный микроавтобус был нам очень необходим, поскольку большое количество перемещений. Район по площади у нас довольно большой, плюс мы являемся межрайонным центром, то есть логистика перевозок персонала и пациентов довольно сложная. Этот автобус значительно облегчил наши задачи.

Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»-7

В автопарке больницы более 50 единиц медицинской техники. Новый микроавтобус единственный с таким количеством пассажиромест. Кстати, сотрудники больницы уже успели протестировать технику-новинку.

Также скоро появятся новый передвижной рентген-аппарат и компьютерный томограф.

# Учреждения здравоохранения

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