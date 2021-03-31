Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Автопарк Солигорской центральной больницы пополнился новым микроавтобусом. Автомобиль стал подарком медучреждению от предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его стоимость – более 64 тысяч рублей. В салоне микроавтобуса девять пассажирских мест.

Транспорт будет использоваться для перевозок медперсонала и при необходимости пациентов, а также для работы выездных врачебных бригад.

Александр Кисель, главный врач Солигорской центральной больницы:

Данный микроавтобус был нам очень необходим, поскольку большое количество перемещений. Район по площади у нас довольно большой, плюс мы являемся межрайонным центром, то есть логистика перевозок персонала и пациентов довольно сложная. Этот автобус значительно облегчил наши задачи.