Автопарк Солигорской ЦРБ пополнился новым микроавтобусом. Это подарок учреждению от «Беларуськалия»

Новости Беларуси. Автопарк Солигорской центральной больницы пополнился новым микроавтобусом. Автомобиль стал подарком медучреждению от предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Автопарк Солигорской центральной больницы пополнился новым микроавтобусом. Автомобиль стал подарком медучреждению от предприятия «Беларуськалий», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его стоимость – более 64 тысяч рублей. В салоне микроавтобуса девять пассажирских мест.
Транспорт будет использоваться для перевозок медперсонала и при необходимости пациентов, а также для работы выездных врачебных бригад.
Александр Кисель, главный врач Солигорской центральной больницы:
Данный микроавтобус был нам очень необходим, поскольку большое количество перемещений. Район по площади у нас довольно большой, плюс мы являемся межрайонным центром, то есть логистика перевозок персонала и пациентов довольно сложная. Этот автобус значительно облегчил наши задачи.
В автопарке больницы более 50 единиц медицинской техники. Новый микроавтобус единственный с таким количеством пассажиромест. Кстати, сотрудники больницы уже успели протестировать технику-новинку.
Также скоро появятся новый передвижной рентген-аппарат и компьютерный томограф.