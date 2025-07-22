В Аргентине прошла масштабная забастовка сотрудников аэропортов и экипажей самолётов

В Аргентине произошел массовый сбой в работе воздушного транспорта. Десятки рейсов были задержаны или отменены из-за масштабной забастовки сотрудников аэропортов и экипажей самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек прошли маршем по улицам Буэнос-Айреса и устроили пикет в международном аэропорту аргентинской столицы, чтобы выразить недовольство накопившейся задолженностью по заработной плате. Особое возмущение протестующих вызвала так называемая политика открытого неба, которую проводит президент Хавьер Милей. Она несет прямую угрозу безопасности перелетов, так как их осуществляют непроверенные авиакомпании.

Рубен Фернандес, глава профсоюза руководителей и специалистов коммерческих авиатранспортных компаний:

Это большая ошибка думать, что если мы откроемся, то к нам якобы придет больше авиакомпаний, у людей появится больше возможностей путешествовать. Но на самом деле мы теряем контроль над воздушным пространством. Любая компания может прийти сюда с сертификатом, гарантирующим ее качество выданным ее страной, и с ним она может летать здесь. Аргентинское государство утратило контроль над безопасностью полетов в нашем небе. И это проблема уже не только безопасности пассажиров, садящихся в самолеты неизвестного качества, но и эксплуатационной безопасности.

Протестующие выступили и против попыток президента приватизировать национальную авиакомпанию, на которую приходится большая часть как международных, так и внутренних рейсов. По мнению профсоюзов это приведет к массовым увольнением, сокращению зарплат и увеличению нагрузок на экипажи.